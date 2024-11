Vent de campagne électorale sur l'Allemagne

Un vent de campagne électorale souffle désormais sur l'Allemagne. Le pays a perdu son gouvernement de coalition et se prépare à des élections législatives anticipées.

Ce mercredi, le chancelier fédéral Olaf Scholz s'est adressé au Bundestag. C'était son premier passage devant les députés depuis l'implosion, le mercredi 6 novembre, du gouvernement de coalition.

Le chancelier a défendu sa décision de se séparer de son ex-allié libéral et ministre des Finances Christian Lindner, ce qui a porté le coup de grâce au gouvernement déjà fragilisé par des dissenssions sur le budget. Parmi les sujets de discorde, l'aide allemande à l'Ukraine que défend le parti libéral.

Entre l'assistance à l'Ukraine et les défis internes

Christian Lindner (devant en cravate orange) estime, parlant de son limogeage, que s'était pour lui une libération Image : Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Christian Lindner a réitéré sa demande, que l'Allemagne renforce son soutien à l'Ukraine en livrant à Kiev, des missiles de longue portée Taurus.

"Je réitère ma position sur cette question : je m'oppose à ce que les armes que nous fournissons puissent être tirées en profondeur sur le territoire russe. Et je ne changerai pas de position en ce qui concerne la livraison par l'Allemagne, de missiles de longue portée à l'Ukraine", a pourtant réagi Olaf Scholz lors de son intervention devant les députés du Bundestag.

Son ex-ministre des Finances Christian Lindner est lui aussi longuement revenu sur son limogeage et la crise qui l'oppose au chancelier. L'homme politique du parti libéral FDP dit s'être senti "libéré" après son départ forcé du gouvernement.

Après l'implosion du gouvernement de coalition, des élections anticipées sont attendues pour d'ici le 23 février 2025. Avant cette échéance, le chancelier allemand se soumettra au vote de confiance des députés le 16 décembre.

Campagne précoce

La CDU se dit prête à coopérer au vote de certains textes importants sous le gouvernement minoritaire de Olaf Scholz, en attendant les élections anticipées Image : Wolfgang Kumm/dpa/picture-alliance

En attendant, un vent de campagne avant l'heure souffle, dans la foulée de l'intervention du chancelier devant les députés allemands. En effet, lors d'un débat nourri au Bundestag, les hostilités ont été lancées. Alors que le chancelier membre du parti social démocrate insiste sur la cohésion nationale et la sécurité, son opposant Friedrich Merz, chef du parti conservateur CDU l'accuse de provoquer justement la division.

"C'est vous qui causez la division, Monsieur le chancelier ! Vous êtes la personne responsable de toute cette controverse et cette division et on ne peut simplement pas diriger un pays de cette manière", a notamment déclaré Friedrich Merz.

Enfin, plus d'une centaine de députés ont déposé une demande d'interdiction du parti d'extrême droite xénophobe Afd(Alternative für Deutschland).