Fête nationale

Le vaudou est fêté chaque année le 10 janvier, déclaré jour férié. La plus grande manifestation a lieu sur la plage de Ouidah, à 40 kilomètres à l'ouest de la métropole économique Cotonou. Des invités du monde politique et économique participent à la fête ainsi que des visiteurs venus d'Europe et d'Amérique.