Vaste scandale de piratage informatique en Allemagne

Quel avenir pour la CDU en Allemagne après l'ère Merkel ? // Le musée de Tervuren en Belgique et la période coloniale

Annegret Kramp-Karrenbauer vient de prendre la place d'Angela Merkel à la tête de la CDU. La fin de 18 ans de règne d'Angela Merkel sur son parti. On tente dans ce magazine de faire le point sur les conséquences pour la CDU et la vie politique allemande. En second partie, direction la Belgique ou le musée de Tervuren vient de rouvrir et veut "porter un regard critique sur le passé colonial".