Usain Bolt, le rêve brisé chez les Central Coast Mariners

Depuis août dernier, le roi du sprint , 8 fois champion olympique, s'entraînait avec le petit club basé à Gosford, près de Sydney, dans l'espoir de convaincre les Mariners de lui accorder un contrat professionnel.

Mais Usain Bolt peine à convaincre les responsables du club à commencer par l'entraineur des Mariners. Dans un communiqué, les responsables du club et l'agent du Jamaicain ont annoncé la fin de la période d'essai.

"Je voudrais remercier le Club Central Mariners pour m’avoir bien accueilli " a indiqué de son côté Usain Bolt.

L'ancien patron du football ghanéen frappé par la FIFA

La justice interne de la Fifa ,la Fédération internationale de football, a prononcé le verdict relatif aux faits de corruption reprochés à Kwesi Nyantakyi. L'ancien président de la Fédération ghanéenne de football, Kwasi Nyantakyi, a été interdit de toute activité liée au football au niveau interne tout comme au niveau international et une amande de 440.000 euros lui a été imposée.

Selon un documentaire d’investigation révélé en juin dernier, l'ancien président de la Fédération ghanéenne de football aurait réclamé 11 millions de dollars, soit 9,3 million d'euros au près des investisseurs, mais il leur promettait en contre partie de juteux contrats avec le gouvernement.

L'Allemand Alexander Zverev en US Open (USA)

La 4e journée de ATP Master à Paris

En quarts de finale du tournoi ATP Master , le numéro 4 mondial l’Allemand Alexandre Zverev a battu facilement à (6-4, 6-2) l’Argentin Diègo Schwarzmann , numéro 15 mondial .

Le Croate Marin Cilic numéro 5 mondial a battu à (7-6, 7-5,6-4) le Bulgare Grigor Dimitrov (classé 9e)

De son côté le numéro 2, le Serbe Novak Djokovic a fait match facile face au Bosnien Damir Dzumhur qui a abandonné au 2e set , (6-1, 2-1):

Novak Djokovic se réjouit de sa performance:

"Eh bien, je suis évidemment très fier de cette réalisation. Je n'y ai pas vraiment réfléchi et je ne me suis pas vraiment concentré sur ça parce que c'est le milieu de la semaine, alors je suppose que ce sera différent quand je terminerai ce tournoi et j'espère que le classement de fin d'année reste le même . C’est là l’objectif recherché et, à l’évidence, je pourrai réfléchir à mes émotions et les partager davantage avec vous." conclut-il.