US Open : Roger Federer éliminé au quatrième tour

Âgé de 37 ans, Roger Federer s'est fait sortir en quatre sets, 3-6, 7-5, 7-6, 7-6. C'est la première fois en 41 rencontres que le Suisse se fait sortir à l'US Open par un adversaire classé au-delà du top 50. En quarts de finale, John Millman affrontera Novak Djokovic. Des quarts de finale qui débutent ce soir, avec Juan Martin del Potro face à l'Américain John Isner, tandis que Rafael Nadal jouera contre Dominic Thiem dans la nuit. Enfin, demain, Marin Cilic sera opposé à Kei Nishikori.

John Millman, le héros du jour.

Chez les dames, élimination de Maria Sharapova, qui a été battue en deux sets par Carla Suárez Navarro, 6-4, 6-3. En quarts de finale, l'Espagnole affrontera l'Américaine Madison Keys. De son côté, la Japonaise Naomi Osaka jouera contre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Les quarts de finale débutent également ce soir chez les dames, avec Sloane Stephens face à Anastasija Sevastova, et Serena Williams contre Karolina Pliskova.

Choc entre les géants tunisiens, le TP Mazembe en Angola

Hier soir au Caire s'est déroulé le tirage au sort des quarts de finale des compétitions continentales de clubs. Un tirage intégral, ce qui signifie que l'on sait déjà quelles affiches pourront éventuellement tomber en demi-finales. En Ligue des Champions, le Tout Puissant Mazembe, qui avait remporté l'épreuve pour la cinquième et dernière fois en 2015, affrontera les Angolais du Primeiro de Agosto. Le vainqueur de cette rencontre sera opposé à l'équipe qui sortira gagnante du choc fratricide entre les deux géants tunisiens, l'Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile du Sahel. De son côté, le Wydad Casablanca, tenant du titre, sera opposé à l'Entente Sportive de Sétif (qui avait remporté le tournoi en 2014). Le gagnant jouera contre celui du duel entre le géant cairote Al Ahly et les Guinéens du Horoya AC. Les matchs aller sont prévus les 14 et 15 septembre, les matchs retour les 21 et 22 septembre prochains.

L'AS Vita Club ira au Maroc

En Coupe de la Confédération, les confrontations sont plutôt ouvertes, t l'on pourrait bien avoir quelques surprises ! Les Rwandais du Rayon Sports auront fort à faire face aux Nigérians d'Enyimba, tandis que le CARA Brazzaville sera opposé au Raja Casablanca. Dans l'autre moitié du tableau, l'USM Alger devra en découdre avec Al Masry Port Saïd, tandis que l'AS Vita Club sera aux prises avec la Renaissance Sportive de Berkane. Les matchs aller sont prévus le 16 septembre, les matchs retour le 23 septembre prochain.