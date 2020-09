US Open : Alexander Zverev chute en finale face à Dominic Thiem

Alexander Zverev pourra nourrir des regrets puisqu'il menait deux sets à zéro contre l'Autrichien Dominic Thiem et avait même réussi à faire le break dans le 5ème et dernier set.

Les nerfs du jeune Allemand ont donc lâché par deux fois dans cette rencontre.

Le numéro trois mondial Dominic Thiem, qui s'est dit "très fatigué" pendant la rencontre, a surtout profité des errements de Zverev pour s'imposer. L'Autrichien a enfin goûté à un sacre en Majeur, lui qui avait chuté en finale à Roland Garros en 2018 et 2019, à chaque fois contre Rafael Nadal, puis au dernier Open d'Australie en février, battu par Novak Djokovic.

Alexander Zverev avec son trophée de finaliste

Pour Alexander Zverev, qui aurait pu devenir le premier allemand a soulevé un Grand Chelem depuis 1996, la déception est évidemment immense. Mais il promet d'être de retour en finale très rapidement.

"J'étais sur le point d'être un champion en Grand Chelem. J'étais à quelques sets, peut-être même à quelques points. Pour moi, ce qui m'a le plus bouleversé n'est pas le troisième set, c'est le cinquième set. J'ai eu beaucoup d'occasions dans le cinquième set et je ne les ai pas utilisées. J'ai 23 ans. Je ne pense pas que ce soit ma dernière chance. Je crois que je serai champion en Grand Chelem à un moment donné", a-t-il déclaré après la rencontre.

Naomi Osaka l'emporte chez les femmes

Noami Osaka embrasse le trophée de l'US Open

Naomi Osaka a remporté son troisième titre du Grand Chelem en battant l'ancienne numéro 1 mondiale, la Biélorusse Victoria Azarenka sur le score de 1-6, 6-3, 6-3.

Mais plus que sa victoire finale, c'est son engagement pour la cause "Black Lives Matter" qui a fait les gros titres aux Etats-Unis hier, comme durant tout le tournoi.

A chacun de ses matchs, Naomi Osaka, née d'une mère japonaise et d'un père haïtien mais élevée aux Etats-Unis, est entrée sur le cours avec un masque portant le nom des victimes des violences policières en Amérique.

Son engagement a été salué dans son pays d'adoption mais aussi au Japon, le pays qu'elle représente. Pourtant, le combat pour l'égalité raciale est loin d'être important dans l'archipel, ethniquement très homogène, et où les Noirs ne sont qu'une poignée.

"Y compris moi-même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas intéressés par un sujet comme le racisme. Mais Naomi Osaka a créé une opportunité d'ouvrir le débat. Bien que les gens puissent être d'accord ou pas d'accord, je pense que c'est une bonne chose que la question devienne un sujet de discussion", confesse Masateru Tanimato, habitant de Tokyo âgé de 26 ans.

DFB Pokal : les favoris déroulent

Aucun problème pour une grande partie des clubs de première division qui se sont presque tous qualifiés pour le prochain tour.

Le Borussia Mönchengladbach est le club qui a le plus impressionné en passant huit buts au pensionnaire de 4ème division, le FC Oberneuland.

Le Bayer Leverkusen, finaliste la saison dernière, a lui aussi disposé avec la manière du FC Eintracht Norderstedt 7-0. Même score pour le FC Augsbourg face à l'Eintracht Celle.

Le RB Leipzig a lui battu le FC Nuremberg 3-0, tandis que l'Eintracht Francfort et Stuttgart ont eu plus de mal en battant respectivement Munich 1860 2-1 et le Hansa Rostock 1-0.

Le Hertha chute, Dortmund en lice ce soir

Finalement, seul le Hertha Berlin a chuté lors de ce premier tour. Le club de la capitale s'est incliné 5-4 face à l'Eintracht Brunswick et ce malgré un doublé de Dodi Lukebakio.

Les deux grands d'Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund n'ont, eux, pas encore fait leur entrée en lice. Les Bavarois, encore en vacances, ne disputeront leur premier tour qu'en octobre, tandis que les hommes de Lucien Favre jouent eux ce soir.

Lucien Favre, entraineur du BVB

C'est le premier test de la saison pour le Borussia Dortmund face à son voisin du MSV Duisbourg. Le BVB reste sur deux éliminations en 1/8ème de finale de Coupe a a donc à cœur de faire mieux cette saison.

Pour Lucien Favre, au vu de la domination sans partage du Bayern Munich en championnat, il est clair que la DFB Pokal représente un des objectifs majeurs de la saison.

"Bien évidemment nous devons - ou plutôt, j'ai envie de dire que nous voulons gagner la Coupe d'Allemagne", a-t-il affirmé.