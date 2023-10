Conseil européen crucial à Bruxelles

"Notre réunion se déroule à un moment de grande instabilité et d'incertitude mondiale, récemment exacerbées par les développements au Moyen-Orient", a écrit le président du Conseil européen, Charles Michel, dans sa lettre d'invitation à ce sommet, adressée aux 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne.

Charles Michel président du Conseil européen Image : Virginia Mayo/AP/picture alliance

Cette rencontre coïncide avec l'annonce faite par l’armée israélienne d’être entrée, pendant quelques heures, avec des chars, dans la bande de Gaza pour préparer une offensive terrestre dans l’enclave.

L'Europe, divisée

Au sujet de la situation qui prévaut actuellement à Gaza, l'Europe des 27 est divisée entre, d'un côté, les Etats membres les plus favorables aux Palestiniens, comme l'Irlande et l'Espagne, et les plus fervents défenseurs d'Israël, comme l'Allemagne et l'Autriche.

L’UE est aussi divisée au sujet notamment de l’instauration d’un"cessez-le-feu humanitaire", comme l'a demandé récemment le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres.

De nombreuses habitations ont été détruites à Gaza par les frappes israéliennes Image : Mohammed Dahman/AP Photo/picture alliance

Certains Etats, comme l’Espagne, l’Irlande et la Slovénie, soutiennent la demande formulée par Antonio Guterres alors que d’autres, comme l'Allemagne, la République tchèque et l'Autriche, y sont opposés.

Ces pays redoutent en effet qu’un cessez-le-feu humanitaire puisse être considéré comme une atteinte au droit de légitime défense de l'Etat israélien.

Mercredi, dans une tentative de compromis, le gouvernement allemand a plaidé pour que des "fenêtres humanitaires" permettent l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza. Les 27 doivent désormais trouver une position commune au cours de ces deux jours de sommet.

Soutien à l'Ukraine

Autre sujet au menu de la rencontre : l’Ukraine, dont le président Volodymyr Zelensky s'adressera par visioconférence aux dirigeants européens.

Les 27 vont débattre d’un projet de fond estimé à 20 milliards d’euros sur quatre ans destiné à soutenir l'armée ukrainienne. La Hongrie, seul membre de l’UE à être considéré comme proche de Moscou, s'oppose à l’adoption de ce fond.

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien compte sur le soutien de l'UE Image : Thomas Coex/AFP

Le sommet discutera aussi des possibles sanctions contre la Russie qui concernent les exportations de diamants, une fois que le G7 se sera mis d'accord sur un moyen de les tracer.

Il sera aussi question de la possibilité d'utiliser les revenus des actifs russes gelés en Europe pour aider à la reconstruction de l'Ukraine.