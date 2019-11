Une rencontre pour renouer le dialogue

La rencontre visait à renouer le dialogue avec ces groupes. Ceux-ci n’avaient pas apprécié que le président Issoufou affirme que le statut de Kidal est une menace pour le Niger et que l’Etat malien doit y reprendre ses droits.

Le président nigérien avait à maintes occasions affirmé également détenir les preuves "qu’il y a des mouvements signataires de l'Accord de paix d’Alger qui ont une position ambigüe et qui sont de connivence avec les terroristes".

Boubacar Diallo, enseignant chercheur à l’université Abdou Moumouni de Niamey et directeur du Laboratoire sahélien d’études et de recherches sur les conflits, la paix et la sécurité, estime que Kidal semble être redevenu "l'épicentre du terrorisme dans la région et que seul le dialogue peut résoudre cette situation".

