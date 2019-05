Une nouvelle guerre dans le Golfe ?

Les journaux allemands reviennent ce jeudi sur la montée des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis. "Un jeu avec le feu", écrit la Frankfürter Allgemeine Zeitung sur sa Une, au lendemain donc de l'annonce de Téhéran de ne plus respecter tous ses engagements dans l'accord sur le nucléaire de 2015. Les Etats-Unis ont en retour annoncé de nouvelles sanctions contre le secteur minier et celui de l'acier.

Un technicien iranien au travail dans la centrale nucléaire de Bushehr

"Il est toujours regrettable que les Etats-Unis soient sortis de l'accord il y a un an, et il est vraiment dangereux que l'Iran ne veuille, un an après, plus respecter certains de ses engagements", estime la Frankfürter Allgemeine Zeitung. La Taz analyse plus largement la situation dans le Golfe. "Les Etats-Unis ne veulent plus améliorer l'accord sur le nucléaire, mais renverser le régime, et peut-être militairement. Et de l'autre côté, le président iranien Rohani perd le soutien d'une partie de la population face aux problèmes économiques". Il y a pour le journal un vrai risque de nouvelle guerre dans la région qui aurait des conséquences dans le monde entier.

"Le conseiller à la sécurité américain John Bolton estime qu'en créant le chaos en Iran, il pourra sortir quelque-chose de bon mais les Etats-Unis n'ont en fait aucun plan", estime la Süddeutsche Zeitung de son côté. Le quotidien de Munich redoute une guerre qui affecterait aussi l'Europe avec de nouvelles vagues de réfugiés. "Les Européens doivent tout faire pour éviter l'escalade", conclut-il.

Aux urnes !

La Süddeutsche nous parle aussi des élections européennes. Le vote pour élire les députés européens doit avoir lieu le 26 mai prochain, dans un peu plus de quinze jours. Et on peut dire sans peur de se tromper qu'il ne passionne pas les foules jusqu'à présent.

Le journal livre alors tout un cahier de doléances avant le vote. "Le Parlement européen doit pouvoir choisir qui est le président de la Commission européenne", dit le journal en évoquant l'institution, sorte de gouvernement européen. "Renforcer les pouvoirs du Parlement est le seul moyen de surmonter la fatigue et la frustration des Européens", estime la Süddeutsche.

Affiche de campagne du parti d'extrême gauche Die Linke en Allemagne

Comme bien souvent avant les votes européens, la Taz insiste sur le manque d'intérêt des citoyens. "L'Europe est comme un vieux pull confortable et chaleureux, mais si les Allemands, mais aussi les Européens, confiants que tout restera ainsi, ne s'intéressent pas à cette élection, ils pourraient soudainement se retrouver dans le vent froid", insiste le journal.

Même appel dans la Osnabrücker Zeitung. "Les voyages sans frontières, les appels dans toute l'Europe sans payer plus cher, tout ça c'est l'Europe", rappelle le journal. Qui rapporte aussi qu'une "nouvelle étude montre que le marché intérieur rapporte 1.000 euros par an à chaque Allemand".

Pour ces élections, c'est un record, les électeurs allemands auront le choix parmi 41 listes. Au total 1.380 candidats se présentent pour les 96 sièges allemands du Parlement, dont 479 femmes, soit un peu plus d'un tiers (34,7 %). On saura le 26 mai si les appels de ces journaux ont été entendus !