Une nouvelle élection régionale à haut risque dans la Hesse pour Angela Merkel

L'Allemagne entame un nouveau week-end électoral. Avec des élections régionales prévues dimanche 28 octobre dans la Hesse, une région de six millions d'habitants située dans le centre-ouest du pays. Un scrutin à haut risque pour la chancelière Angela Merkel et son camp. Il y a deux semaines déjà, la CSU, son allié dans la coalition gouvernementale, est sorti très affaiblie d'une autre élection régionale en Bavière. Le vote de dimanche s'annonce donc capital pour la région de la Hesse mais aussi pour toute l'Allemagne.

Sur le papier, ces élections dans le Hesse devaient bien s'annoncer pour la CDU d'Angela Merkel au pouvoir dans la région. Le taux de chômage sur place est au plus bas depuis la réunification de 1990, on embauche des fonctionnaires, les élèves et étudiants vont tous bénéficier d'un ticket à un euro par jour pour circuler dans la région, pas cher ...

Chute des partis traditionnels

Mais comme le remarquait lui-même le ministre-président CDU de la région, Volker Bouffier, cette semaine : les plus de quatre millions d'électeurs lient désormais le nom de son parti aux problèmes du gouvernement fédéral à Berlin. "La grande coalition a ce problème que plus personne n'a confiance en elle. Ils font certes encore des choses sur le fond, mais il y a sans cesse des débats sur les personnes et ça paralyse le travail du gouvernement", raconte un électeur,

Les problèmes du gouvernement fédéral ont ainsi pris le dessus dans la campagne. Le parti conservateur CDU, qui gouverne la région, est tombé à 26% dans les sondages, 12% de moins qu'il y a cinq ans. Grosse chute aussi pour le SPD, pourtant le plus vieux parti du pays, mais qui est aussi dans la grande coalition à Berlin et souffre des même reproches. De l'autre-côté, le grand gagnant annoncé dans les sondages est le parti des Verts. Mais aussi l'extrême-droite, le parti AFD, fondé dans la Hesse et qui séduit de plus en plus d'électeurs.

"La CDU dont je faisais partie m'a profondément déçue. Nous avons sans cesses de plans de sauvetage de l'euro, nous avons vécu la crise migratoire avec Merkel, les familles sont négligées", estime un homme qui annonce vouloir voter AFD.

Angela Merkel très investie

Pour tenter d'éviter une défaite à son camp, Angela Merkel a pris la parole, demandant aux électeurs de voter selon des considérations régionales et non nationales. Elle a même parlé de remettre en cause l'interdiction du diesel dans la ville de Francfort prévue pour l'an prochain mais très impopulaire. Mais cela ne prend pas. Et si son camp perd comme il y a 15 jours en Bavière, cela pourrait avoir de graves conséquences pour son parti, la CDU, et celui des socio-démocrates du SPD qui gouvernent avec.

"En fonction des résultats, il y aura soit des discussions sur l'avenir de Mme Merkel au sein de la CDU, soit des discussions sur la chef du SPD Mme Nahles. Ça signifie en tout cas que la "grande coalition" pourrait tomber en eau profonde. Si la CDU obtient vraiment un résultat dramatiquement mauvais, la discussion sur l'avenir de Merkel deviendra encore plus intense", explique Thorsten Faas, le professeur de sciences politiques à l'université libre de Berlin.

Comme si Angela Merkel anticipait une chute de son gouvernement, celle-ci a cette semaine brièvement évoqué sa succession. Les premiers résultats du scrutin sont attendus à la fermeture des bureaux dimanche à 18h, heure locale.