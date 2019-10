Une mutuelle panafricaine de gestion de risque pour faire face aux catastrophes naturelles

Au Niger, des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir les inondations. Au Ghana, près d'une trentaine de personnes sont mortes et de nombreuses habitations ont été détruites. Même chose en Côte d'Ivoire... pour ne citer que ces trois exemples.



Ces catastrophes sont signalées alors que depuis 2012, l'Union africaine s'est dotée d'une mutuelle panafricaine de gestion de risque, l'ARC, dirigée par le Guinéen Mohamed Beavogui. Elle a pour but d’aider les Etats membres à anticiper et répondre à des catastrophes naturelles et à des événements météorologiques extrêmes…

