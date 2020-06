Une eurodéputée noire accuse la police belge de racisme

Trois jours après l'interpellation qu'elle a subie à la gare du Nord de Bruxelles, l'eurodéputée allemande Pierrette Herzberger-Fofana, d'origine malienne et âgée de 71 ans, continue de dénoncer un acte raciste.

Alors qu'elle se rendait au Parlement européen pour participer à un débat portant justement sur le racisme, l'élue d'Erlangen (région de Bavière, sud de l'Allemagne) et membre du parti des Verts affirme avoir fait l'objet de mauvais traitements de la part de la police belge.

Écouter l'audio 04:46 "Je suis sûre que cela m'est arrivé à cause de la couleur de ma peau" - Pierrette Herzberger-Fofana, eurodéputée

Celle-ci l'a interpellée alors qu'elle photographiait avec son téléphone des policiers en train, selon les termes de l'eurodéputée, de harceler deux jeunes ressortissants d'Afrique subsaharienne. Les policiers lui auraient arraché son téléphone des mains et l'auraient plaquée contre un mur.

La police de Bruxelles affirme pour sa part que l'eurodéputée s'est immiscée dans une intervention et a tenu des propos outrageants. Or, Pierrette Herzberger-Fofana dénonce un acte raciste et plaide pour une discussion globale pour enrayer les causes du fléau.

Lire aussi →Le passé colonial allemand peu enseigné dans les classes

"C'est un exercice de pouvoir arbitraire de la part de la police belge", dénonce l'eurodéputée. "Je suis sûre que cela m'est arrivé à cause de la couleur de ma peau", affirme-t-elle. "Il est temps qu'on considère le racisme comme un fléau qui existe en Europe et que ce n'est pas une invention des Noirs", plaide encore Pierrette Herzberger-Fofana qui recommande que la formation des policiers soit revue.