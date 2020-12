Une bombe de la Seconde guerre mondiale désamorcée à Francfort/Main

Un engin explosif de la Second guerre mondiale a dû être désarmorcé car non seulement il menaçait d’exploser dans un quartier habité, mais aussi à cause du risque de complications.

Habitants, patients: tous évacués

Exceptionnellement, on commence cette histoire par la fin : tout est bien qui finit bien, les démineurs ont réussi leur mission en moins de deux heures.

Heureusement, parce qu’elle a exigé d’évacuer environ 12.800 riverains du quartier de Gallus, parmi lesquels se trouvaient plusieurs centaines de patients d’un hôpital dont certains sont atteints de Covid-19. Ces personnes, qui doivent rester à l’isolement, ont pu trouver refuge dans une halle d’exposition.

Evacuation dans le calme au petit matin

La police avait barricadé le quartier. Les habitants se sont pliés aux consignes, comme cette femme résignée, croisée sur place: "Ça marche, j’espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Mais qu’est-ce qu’on peut faire d’autre?"

Le maire de Francfort, Peter Feldmann était satisfait de ses administrés dont il a souligné la discipline: "Même dans les circonstances actuelles, tout le monde a respecté les règles d’hygiène de façon exemplaire".

Opération risquée

Les autorités ont pu souffler car elles craignaient des complications – à cause des habitants, on l’a dit, mais aussi à cause de la proximité de nœuds internet, de canalisations du chauffage urbain, mais aussi de la présence de structures ferroviaires importantes de la Deutsche Bahn.

D’ailleurs le trafic ferroviaire a dû être interrompu durant les opérations de déminage et les retards sur les lignes n’ont pu être rattrapés que dans la soirée.

La bombe a été mise à jour lors de travaux, la semaine dernière.

En juillet 2019, 15.000 habitants de Francfort avaient déjà dû être évacués à cause d'une autre bombe de la Seconde guerre mondiale

Bombardements intensifs

Les armées de l’air américaine et britannique ont largué des centaines de milliers de bombes incendiaires et explosives sur des objectifs stratégiques mais aussi des centres urbains d’Allemagne.

Ces bombardements, qui se sont intensifiés en 1944, étaient destinés à terroriser la société allemande et à pousser les nazis à capituler. Ils ont fait des dizaines de milliers de morts.

Toutes ces bombes n’ont pas explosé, à l'époque, ce qui explique qu’on en retrouve encore régulièrement sur le territoire, que les démineurs doivent désamorcer ou faire exploser avec précautions, comme à Francfort hier.