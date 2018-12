Une attaque meurtrière fait deux victimes à Strasbourg en France

Deux personnes sont décédées, une autre est en état de mort cérébrale, douze sont blessées, dont six en état d'urgence absolue, selon le bilan du procureur de la République de Paris, délivré aujourd'hui à midi. Plus de 2 000 personnes ont aussi été accueillies par la cellule psychologique à Strasbourg.

Fiché S depuis 2016



Le suspect est toujours en fuite et des centaines de policiers et militaires français sont mobilisés pour le retrouver. Le ministre de l'Intérieur français, Christophe Castaner, a précisé que l’auteur de l'attaque est connu pour des faits de droit commun en France et en Allemagne.

Il avait été condamné en Allemagne pour vol à deux ans et trois mois de prison en 2016 par le tribunal de Singen, dans le Bade-Wurtemberg. Il a purgé un peu plus d'un an avant d'être expulsé en France.



Né à Strasbourg, le tireur est fiché S depuis 2016 par les services antiterroristes. Après un passage en prison de 2013 à 2015, il a attiré l'attention des services de renseignements pour des violences, pour la radicalisation de sa pratique religieuse, et son prosélytisme.

Les motivations de l'acte restent inconnues



Des témoins de l'attaque l'ont entendu crier "Allah Akbar". Avant l'attaque de mardi, le suspect présumé était déjà recherché pour un vol à main armée, avec une tentative d'homicide. Il devait pour cette affaire être interpellé mardi matin, mais l'homme n'était pas chez lui.

Une grenade et un pistolet ont été retrouvés à son domicile. Si ses motivations précises restent à établir, le parquet antiterroriste a estimé les indices suffisants pour ouvrir une enquête pour assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste.



Le plus haut niveau du plan Vigipirate, le niveau urgence attentat, a été déclenché sur toute la France mardi soir après l'attaque. En Allemagne, les autorités allemandes ont quant elles renforcé leurs contrôles le long du Rhin.