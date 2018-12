Un scandale financier fait des dizaines de milliers de victimes au Bénin

Le procès ICC Services se se tient à Portonovo, la capitale administrative et politique du Bénin. Cette affaire ICC Services est baptisée "l'affaire Madoff béninoise". Car c’est le plus gros scandale financier qu’a connu jusque-là le pays. C’est un rapport du Fonds monétaire international (FMI) qui a dévoilé cette vaste escroquerie.

Selon le FMI, 204 structures de placement d'argent, dont ICC Services, ont spolié au moins 150.000 épargnants entre 2006 et 2010. Pour un montant total estimé à plus de 150 milliards de francs CFA, soit près de 230 millions d'euros.

Pour convaincre leurs clients, les responsables d’ICC Services avaient promis des taux d'intérêt attrayants, oscillant entre 100 et 300%.

Thomas Yayi Boni cité

C’est l’ancien directeur général de ICC, Guy Aplogan, qui a cité le nom de l’ancien président béninois, lorsque l’un des juges lui a demandé les raisons de la cessation de paiement. Selon lui, "au moment de la crise", des hommes sont venus chercher "en hélicoptère" des coffres contenants quelque 27 milliards de francs CFA, qui se trouvaient dans la maison de Emile Tégbénou, l'un des responsables de la société.

Thomas Boni Yayi est soupçonné de complicité dans l'affaire

Lundi dernier, lors du premier jour d'audience, Pascal Irénée Koupaki, l'ancien Premier ministre de Thomas Yayi Boni, avait indiqué que les responsables d’ICC Services avaient "bénéficié" de couvertures et de largesses de la part du gouvernement de l'époque.

Emile Tégbénou, cité plus haut a également déclaré que "plusieurs parents" de l'ancien chef d'Etat avaient été recruté dans des compagnies proches d'ICC-Services. Joint par nos soins, Thomas Yayi Boni n'a pas souhaité pour l'heure commenter cette actualité judiciaire.

Indemnisation des victimes

Cependant, la question que tout le monde se pose est celle de savoir si les victimes seront remboursées. Et si oui, par qui? "Normalement, c'est l'affaire des personnes privées. Elles doivent régler cela entre elles. Ceux-qui seront déclarés coupable n'ont pas les moyens. Si on vendait même leurs biens, cela ne suffira pas pour rembourser les personnes concernées. À un moment donné, il va falloir constater que les gens se sont fait avoir et puis passer à autre chose", a estimé Ibrahim Salami professeur de droit à l’université d’Abomey-Calavi au Bénin.

Dans le cadre de cette affaire, dix personnes ont été entendu à la barre et seront jugées pour association de malfaiteurs, escroquerie, exercice illégal d'activité bancaire et corruption.