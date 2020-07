Un reprise de "One Love" pour soutenir les enfants

Selon nos informations, dans cette nouvelle version de "One Love", enregistré en 1977, on pourra entendre les voix de Stephen et Cedella, deux des enfants de Bob Marley, de même que Skip, son petit-fils. Le projet va également inclure des enfants vivants dans des zones fragilisées et des musiciens résidant dans des pays qui traversent des conflits.

"Il y a 40 ans, mon père a écrit 'One Love' qui parlait d’unité, de paix et d’amour universel à une époque où régnaient de grands troubles dans le monde," indique Cedella.

"Et bien que nous ne pouvons-nous rassembler, ce message reste vrai aujourd’hui. Nous ne pourrons nous sortir de cette crise mondiale si nous ne nous réunissons pas autour d’un seul amour et d’un seul cœur [one love and one heart]", poursuit-elle.

Écouter l'audio 03:00 Écoutez les explications de Charlotte Müller

Pour éviter les effets dévastateurs de la Covid-19 sur les enfants, les bénéfices que va générer la nouvelle version de One Love seront entièrement reversés à l’Unicef pour soutenir sa campagne mondiale contre cette pandémie : fournir du savon, des masques, des gants, des kits hygiéniques et des équipements de protection aux enfants et à leurs familles, ainsi qu’à soutenir les systèmes de soins de santé dans les pays défavorisés.

Les fonds pourraient aussi servir à empêcher la fermeture des écoles, à lutter contre les pénuries alimentaires, l’accès limité à des soins de santé de base et la perturbation des chaînes d’approvisionnement de fournitures médicales.

Selon la directrice de l’Unicef, Henrietta Fore, "One Love" révèle clairement une vérité clé de cette pandémie : notre meilleur espoir pour vaincre la Covid-19 est de ré imaginer un monde plus équitable, moins discriminant pour les enfants au travers de la solidarité et la coopération.

La marque de bijoux Pandora, partenaire mondial de l'Unicef, a décidé de doubler chaque dollar donné par le public pour "One Love", à hauteur de 1 million de dollars américain.