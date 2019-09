Un procès hors norme s'ouvre contre Volkswagen

Ce pourrait être l'un des procès les plus longs de l'histoire de l'Allemagne. Il s'est ouvert ce lundi 30 septembre à Braunschweig, Brunswick en français, près de Hannovre, dans le nord du pays. Ce procès contre le constructeur automobile Volkswagen réunit des centaines de milliers de plaignants. Tous reprochent à VW son mensonge dans le scandale des moteurs diesels truqués. Le procès devrait durer des années, au moins jusqu'en 2023. Devant le tribunal, deux visions s'opposent radicalement.

Il y a d'un côté une association de consommateurs, la VZBV. Elle a réuni plus de 450.000 propriétaires de Volkswagen via une action de groupe, une plainte collective. Pour Klaus Müller, le directeur de cette association, le fait que Volkswagen ait truqué ses moteurs est le nœud du problème. "La Fédération allemande des associations de consommateurs est convaincue que Volkswagen a délibérément, et de manière contraire à l'éthique, porté préjudice à ses clients et qu'elle doit donc payer une compensation."

Perte de valeur jusqu'à 50%

Klaus Müller évoque évidemment une compensation financière. En faisant croire que les voitures polluaient moins que ce qu'elles émettaient réellement, Volkswagen aurait fait perdre de l'argent à ses clients. Cette vision est contestée par Martina de Lind van Wijngaarden, l'avocate de Volkswagen. "Aujourd'hui encore, les clients sont des centaines de milliers à conduire leurs véhicules. Nous sommes donc d'avis qu'il n'y a aucun dommage et aucun motif de plainte", répète-t-elle devant les médias.

Pour ce procès très particulier, le tribunal de Brunswick, Braunschweig en allemand, a été délocalisé au centre de congrès de la ville

Mais si les voitures roulent encore, elles ont intrinsèquement perdu de la valeur. Une enquête révélait l'an dernier que certains vendeurs devaient brader leur véhicule à moitié prix pour les revendre d'occasion. Certains propriétaires de VW aimeraient aujourd'hui le remboursement du prix d'achat de leur voiture. Les juges devront pour cela répondre à 56 questions dont la plus importante est de savoir si Volkswagen a causé un préjudice.

Des années de procédures

Tout cela sera sans aucun doute très long. Car même si le tribunal donnait raison à l'association de consommateurs qui porte l'affaire, cela ne se fera pas avant plusieurs années. Et cela n'ouvrirait pas de procédure de dédommagement automatique pour les clients de Volkswagen. Chaque automobiliste devrait ensuite se lancer dans une nouvelle procédure, individuelle cette fois. Au total 11 millions de véhicules sont concernés selon le constructeur automobile.