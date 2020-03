Un premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l'épidémie du Covid-19 de "pandémie", tout en assurant que celle-ci pouvait "être contrôlée".

En requalifiant la situation en pandémie, l'OMS reconnait la propagation mondiale du virus. Ainsi, au cours des deux dernières semaines, le nombre de pays touchés a triplé.

En Afrique, les pays où des cas du nouveau coronavirus ont été annoncés sont l'Egypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria, le Burkina Faso, le Togo, la RDC et désormais aussi la Côte d'Ivoire.

Le ministère ivoirien de la Santé a fait savoir ce mercredi (11.03) qu'un homme de 45 ans de nationalité ivoirienne a été contaminé par le virus. Il avait séjourné en Italie.

L'homme est actuellement hospitalisé à Abidjan, son état de santé serait "stable et rassurant" d'après le communiqué.

Inquiétudes en RDC

Ailleurs, dans des pays comme la RDC, qui est en passe d’en finir avec l’épidémie d’Ebola, l’annonce de la présence à Kinshasa d’un malade du coronavirus inquiète les habitants. "Nous n’avons pas assez de moyens et nous avons encore d’autres épidémies. Nous avons fait face à Ebola et on a dit que nous l’avions vaincu. Mais aussitôt terminé, il y a le coronavirus qui arrive. Vous voyez que cela ne va pas. Nous avons peur de la maladie et de la mort aussi " explique cet habitant de Kinshasa.

Inquiétude également dans les autres pays africains touchés. Au-delà de l’aspect sanitaire, l’impact de la pandémie sur l’économie préoccupe.

Impact sur le secteur touristique

Au Sénégal par exemple, de nombreux touristes ont annulé leurs déplacements. Pour rassurer les acteurs de ce secteur, une rencontre a récemment été organisée avec les autorités sanitaires.

Le Sénégal a validé un plan national de riposte contre le Covid-19, dont le coût est estimé à plus de 1,5 milliard de francs CFA.

Dans les aéroports internationaux de plusieurs pays, des contrôles sont assurés pour détecter des cas suspects.

Autre pays où les répercussions se font ressentir sur le plan du tourisme : l’Egypte. Beaucoup de vols acheminant des touristes dans le pays ont été annulés pour tenter d'endiguer la propagation du virus.

Le tourisme, poids lourd de l'économie égyptienne, avait déjà souffert des années d'instabilité politique qui ont suivi la révolte de 2011.

Hassan Rady est guide touristique, selon lui "c'est une question de vie ou de mort. C'est un problème de sécurité nationale, alors bien sûr les autorités égyptiennes prêtent attention parce qu'ils connaissent les répercussions". Face à l'impact potentiellement dévastateur du coronavirus sur un secteur touristique à peine remis sur pied, le gouvernement a multiplié les communiqués pour rassurer.

Quoiqu’il en soit, avec des systèmes de santé fragile, les Etats africains ont pris des mesures pour contenir au mieux la pandémie. Dans les aéroports internationaux de plusieurs pays, des contrôles sont assurés en vue de détecter des cas suspects. Des centres d’analyse et de traitement ont également été ouverts. Des campagnes de communication ont été initiées pour informer les populations sur les moyens de prévention et des numéros verts ainsi que des messages éducatifs sont disponibles.