Un dernier hommage à DJ Arafat

Les fans de DJ Arafat, star du coupé-décalé, en deuil

"Tous les jeunes de la Côte d'Ivoire s'identifient à DJ Arafat et tout le monde est mal. Ils disent qu'ils commencent à prendre conscience" ... Dans ce Club, réactions et témoignage après le décès du chanteur ivoirien. L'occasion de soulever la question de la sécurité routière et notamment des deux roues, en Côte d'Ivoire mais aussi en RDC et au Togo où le permis doit devenir obligatoire.