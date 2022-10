Afrique

Un comédien kenyan s'attaque aux sujets qui ne font pas rire

Timothy Kimani, alias Njugush, incarne une forme de comédie que les Kenyans adorent. Son succès sur les médias sociaux et à la télévision l'a aidé à oser franchir d'autres frontières comiques et à axer ses spectacles et ses sketches sur des questions sociales touchant les Kenyans ordinaires.