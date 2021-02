Un avenir avec ou sans Trump : les républicains se déchirent

"J'ai voté pour condamner Donald Trump parce qu'il est coupable." Ce ne sont pas les mots d'un démocrate, mais ceux de Bill Cassidi, un élu républicain, qui fait partie des 7 sénateurs du parti de l'ancien président à avoir reconnu sa culpabilité lors de l'assaut sur le Capitole début janvier. 7, sur 50 sénateurs.



Ce chiffre parait maigre mais il témoigne d'un avenir qui s'annonce compliqué pour le GOP, le parti républicain. D'autant que beaucoup de ceux qui ont voté l'acquittement du président ont tout de même dénoncé ses agissements. Le meilleur exemple est le chef des républicains au Sénat en personne. Mitch McConnell a voté contre l'impeachment mais à peine le verdit tombé, il a déclaré n'avoir aucun doute que Donald Trump est "dans les faits et moralement responsable d'avoir provoqué les événements" du 6 janvier.

Mitch McConnell a joué l'équilibriste pendant quatre ans pour soutenir Donald Trump





Alors le Los Angeles Times résume bien la situation : "une guerre va certainement continuer à diviser les républicains pour des mois, voire des années, en tant que parti qui s'est largement défini par sa loyauté envers un homme qui cherche à déterminer son identité maintenant qu'il n'est plus au pouvoir".



Pendant quatre ans en effet, les républicains ont suivi Donald Trump dans tous ses travers, pour en échange faire passer leur agenda, notamment économique. Mais aussi, parce que contrarier le milliardaire se payait généralement par une salve de tweets incendiaires capables de faire dérailler une carrière politique.



Désormais, le parti doit décider s'il veut continuer à miser sur lui ou prendre le risque de tourner la page, avec déjà en ligne de mire les élections parlementaires des mid-terms en 2022 et la présidentielle de 2024.



Pour l'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley, à qui on prête régulièrement des ambitions présidentielles, Donald Trump est allé trop loin et ne doit plus briguer de mandat. Mais pour l’influent sénateur Lindsey Graham, impossible de battre les démocrates sans Trump.





Si l’on ne connait pas ses intentions exactes, l’ex-président ne donne cependant pas le sentiment de vouloir quitter l'arène.





Donald Trump est reclus dans sa résidence à Mar a Lago en Floride

Suite au verdict au Sénat, il a immédiatement scandé une victoire et parlé du futur. "Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer." Donald Trump, qui est toujours reclus dans sa résidence en Floride, a d'ores et déjà donné rendez-vous à ses supporters. "Dans les mois qui viennent, j'aurai beaucoup de choses à partager avec vous et suis impatient de continuer notre incroyable aventure pour la grandeur de l'Amérique" peut-on lire dans son communiqué.



Un communiqué, puisque l'ex président est bloqué sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait toutefois réduire sa force de frappe médiatique.

Un récent sondage montre en tout cas qu'une majorité de ses supporters estiment qu'il doit revenir en 2024, alors que deux tiers des électeurs républicains sont même prêts à considérer rejoindre un nouveau parti politique si Donald Trump le créait.