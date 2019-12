Un air de référendum bis sur le Brexit

Les électeurs du Royaume-Uni étaient aux urnes ce jeudi (12.12.). Il s'agit d'un scrutin essentiel pour l'avenir du pays car les Britanniques choisissent entre le Brexit de Boris Johnson ou un nouveau référendum sur la sortie de l'Union européenne avec l'opposant Jeremy Corbyn.

Dès l'accomplissement de leur devoir civique, certains électeurs ne cachaient pas qu'ils ont été influencés par le débat actuel du Brexit. "On a voté pour que le Brexit ait lieu", avoue un électeur soutenu par une femme pour qui il y en a "vraiment assez après trois ans de rien d'autre sauf ça".

La chambre basse du parlement britannique

Pour d'autres, les enjeux sont multiples

Même si la discussion sur la pertinence de la sortie de la Grande Bretagne de l'Union européenne s'est invitée dans ces élections législatives anticipées, un autre électeur interrogé à Bristol estime qu'il y a beaucoup d'autres préoccupations et que pour lui "le plus important est la crise climatique qui affecte le monde entier".

"La question des bourses universitaires et des frais d'inscription est plus importante", confie un jeune étudiant qui pense que "seul le parti travailliste semble y répondre".

Christian Weale, membre du mouvement "We Deserve Better" tient à sanctionner le gouvernement sortant de Boris Johnson. Selon lui, il est plus que probable que le parti conservateur va à nouveau former un gouvernement. "Mais nous essayons de réduire sa majorité, pour lui demander des comptes sur ses politiques et ses actions. Le principal problème pour moi est la façon dont la campagne a été menée : elle a été basée sur une série de mensonges… Et au-delà de cela, je suis vraiment inquiet pour les droits de l'homme. En tant qu'activiste, je suis vraiment inquiet et je pense que nous vivons une crise nationale", conclut-il.

Le Premier ministre sortant Boris Johnson en tête dans les sondages

Les Conservateurs en tête des sondages

Selon Paula Surridge, politologue à l'université de Bristol, "les derniers sondages montrent qu'il y aura probablement une majorité conservatrice, et dans ce cas ils pourront pousser leur politique pour poursuivre le Brexit mais il se pourrait qu'il y ait un parlement suspendu, sans majorité, et dans ce cas ils auront un problème car aucun autre parti ne veut plus s'allier avec eux. Donc ils auraient alors du mal à former un gouvernement".

Les résultats sont attendus vendredi matin (13.12.) et pour l'instant le Brexit est toujours prévu pour le 31 janvier 2020.