Umaro Sissoco Embaló ira à Dakar pour remercier Macky Sall

Info matin 7h TU (27.12.2019)

Dans l'actualité: de Ouagadougou à Bangui en passant par Niamey et Abidjan la prudence est de mise en raison des tensions politiques et des attaques armées. Retour sur les violences dans l'est de la RDC. Au Sénégal, cette période de fêtes de fin d’année est marquée par des dons aux enfants de la rue.