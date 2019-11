Uli Hoeness met fin à son règne au Bayern après 40 ans

Uli Hoeness n'a pas totalement coupé le pont! Cet ancien attaquant du Bayern, champion du monde en 1974, conserve bien une fonction officielle. Il est membre du Conseil de surveillance, un organe composé de neuf personnes.

Herbert Hainer va lui succéder. L’Ex-patron d’Adidas,est le premier à occuper la plus haute fonction au sein du Bayern, sans avoir été un ancien joueur du club. Ses objectifs sont clairs:"Évidemment j’aimerais bien gagner la Ligue des champions" a-t-il dit dans la Süddeutsche Zeitung.

Comme son prédécesseur, Herbert Haimer estime que le club ne va pour autant pas commencer par des folies financières dans les recrutements des joueurs, a-t-il dit.

Uli Hoeness murmure à Oliver Kahn

Hoeness part, mais ses valeurs restent

Qui est cet homme qui a tant marqué le club du Bayern pendant 50 ans ? Uli Hoeness est né à Ulm en 1952. A l'âge de18 ans, il rejoint le Bayern, à l’époque entrainé par Udo Latek, le club où évolue aussi son frère Dieter Hoeness.

De 1970 à 1979, Uli Hoeness a gagné plusieurs trophées avec le club bavarois : 6 titres nationaux et 3 titres internationaux, auxquels s'ajoute la Coupe du monde avec l'équipe nationale d'Allemagne de l'Ouest en 1974.

Suite à des blessures à répétition, Uli Hoeness a arrêté sa carrière à l’âge de 27 ans et est devenu manager du Bayern. En 2009, il a succédé à Franz Beckenbauer à la présidence du club.

Les supporters du Bayern remercient le président du club Uli Hoeness

De la présidence du Bayern à la prison

Tout n’a pas été facile pour ce natif de Ulm. En 2014, Uli Hoeness a été incarcéré en 2014 pour fraude fiscale. Une expérience qu’il a rappelée d’ailleurs aux supporters du Bayern lors d'un diner en août dernier durant lequel il annonçait son prochain départ de la présidence du club:

"Quand j’entrais ici, je sentais cette ambiance, ce soutien que vous avez envers notre club. Alors je me disait : ce n’était encore le temps, j’étais tellement bouleversé par votre affection, l’amour que vous avez témoigné qui m'a permis de vivre longtemps ici, parmi vous. Et pendant tout le temps que j’ai passé en prison, je vous ai toujours eu à l’esprit."

Condamné pour avoir fraudé le fisc à hauteur de plus de 28 millions d’euros, Uli Hoeness avait écopé d'une peine de trois ans et demi de prison, avant de bénéficier d’une peine de liberté conditionnelle et d'être libéré en février 2016.