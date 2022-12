"Liberté de la Russie" : une légion de Russes qui combattent aux côtés de Kiev

Rien que ce matin du 29 décembre, Kiev a annoncé avoir abattu 54 des 69 missiles russes lancés contre l'Ukraine. Une nouvelle salve destinée à détruire l'infrastructure énergétique du pays en plein hiver. Mais les soldats ukrainiens résistent et à leurs côtés, il y a la "Freedom of Russia Legion", la Légion "liberté de la Russie". Il s'agit d'une légion des forces armées ukrainiennes, formée en mars 2022, et qui a pour mission de protéger l'Ukraine contre l'invasion russe. L'unité se compose de transfuges de l'armée russe ainsi que d'autres volontaires russes et biélorusses n'ayant pas été auparavant membres d'une formation militaire.

Un choix assumé

Dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, des soldats déserteurs russes combattent avec l'armée ukrainienne contre la Russie. Ils font partie de l'insaisissable Légion "liberté de la Russie".

Des soldats ukrainiens discutent avec les résidents d'un quartier bombardé.

Ils donnent peu de détails sur leurs effectifs ou leur structure et la plupart préfèrent garder l'anonymat pour protéger leurs proches, toujours en Russie. César, un nom d'emprunt, est le porte-parole de la Légion.

"Je ne me bats pas contre ma patrie. Je me bats contre des zombies et je me bats contre le régime de Poutine. Pas contre les gens, mais contre le mal", explique-t-il.

Selon les médias russes proches du Kremlin, la Légion est plus un instrument de relations publiques qu'une véritable et importante force de combat.

"Sur la même longueur d'onde"

Pourtant, des Russes comme Tykhiy n'ont pas hésité à la rejoindre. Il affirme se battre pour assurer un meilleur avenir à sa fille. Quand on lui demande si c'est difficile de se battre aux côtés des Ukrainiens, il répond que "ce n'est pas difficile de travailler avec des Ukrainiens. Nous parlons la même langue, nous avons beaucoup de soldats russophones. Nous faisons un travail, nous libérons l'Ukraine. Nous sommes sur la même longueur d'ondes."

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une visite aux troupes.

Les forces qui défendent l'Ukraine continent donc de résister alors que les bombardements de Moscou s'intensifient même à quelques jours du Nouvel An. Les perspectives de trêve ou de pourparlers de paix sont, pour le moment, quasi-inexistantes.

L'Ukraine réclame le retrait des soldats qui se battent pour la Russie, quand Moscou veut au minimum que Kiev lui cède les quatre régions annexées depuis septembre, ainsi que la Crimée.

Confrontée à de graves revers militaires face à des Ukrainiens armés par l'Occident, Moscou a mobilisé 300.000 réservistes pour stabiliser les fronts.