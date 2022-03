L’Ukraine met sa neutralité dans la balance des négociations

De nouvelles négociations ont eu lieu ce mardi (29.03) à Istanbul, en Turquie, entre la Russie et l’Ukrainepour tenter de trouver une issue à la guerre. Les pourparlers ont été qualifiés de "substantiels" par les négociateurs des deux côtés. L’Ukraine dit accepter de devenir un pays neutre si elle obtient un accord international capable de garantir la sécurité du pays. La neutralité de l’Ukraine est aussi une revendication centrale de la Russie. Alors que signifie la neutralité pour un Etat ?

Ne pas s’immiscer dans les guerres

Le concept de neutralité et son interprétation peuvent varier d’un pays à l’autre. Mais s’il fallait en dégager un dénominateur commun, on pourrait dire qu’un Etat neutre fait le choix de ne pas participer à des guerres et des conflits qui se déroulent en dehors de ses frontières.

C’est le cas de la Suisse. Au-delà de ne pas participer à la guerre, l’Etat helvète s’abstient de fournir des mercenaires ou encore de mettre son territoire à disposition des belligérants.

Mykhailo Podolyak, conseiller du président Zelenski, à l'issue des pourparlers d'Istanbul

Son voisin, l’Autriche, est également neutre. Cela permet au pays d’accueillir une série d’organisations internationales, comme l’Agence internationale de l’énergie atomique, et ainsi les négociations sur le nucléaire iranien à Vienne.

Dans ces deux pays, en Suisse et en Autriche, la neutralité est inscrite dans la Constitution.

Ce n'est pas le cas de la Suède, bien que le pays revendique une forme de neutralité. Le pays, même s’il s’est rapproché de l’Otan ces dernières années, s’est ainsi abstenu d’entrer dans tout conflit depuis plus de 200 ans.

D’autres pays neutres en Europe sont Malte, l’Irlande, la Finlande, la Serbie ou encore la Moldavie.

La question de la démilitarisation

Attention : neutralité ne veut toutefois pas dire pacifisme. Un pays neutre peut avoir une armée pour se défendre. C’est peut-être sur cela que la négociation de la neutralité de l’Ukraine va reposer puisque Vladimir Poutine avait promis la démilitarisation de l’Ukraine. La question est de savoir jusqu’à quel point.

Le négociateur russe estime qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelenski était désormais possible

Kiev pourrait renoncer à son équipement militaire offensif mais aussi s’engager à ne pas accueillir de bases militaires étrangères au nom de sa neutralité.

Enfin, Volodymyr Zelenski écarte désormais l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan, ce qui remplirait une autre condition de neutralité.

Le président ukrainien a néanmoins mis en garde contre la signature d’accords sans valeur, en rappelant que l’Ukraine avait accepté en 1994 de rendre ses armes nucléaires à la Russie contre la garantie de son intégrité territoriale. La suite de l’histoire, on la connaît.