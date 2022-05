Ballet diplomatique entre Berlin et Kiev

Une visite pour "briser la glace" : c’est l’ambition de la présidente du Parlement allemand Bärbel Bas, qui est ce dimanche 8 mai la première représentante allemande de haut-rang à se rendre à Kiev depuis le début de cette guerre.

A (re)lire également : L’Afrique peut aider l’Europe à abandonner le gaz russe

Bärbel Bas assure avoir reçu le feu vert du chancelier Olaf Scholz et du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Ce dernier avait été désigné persona non grata il y a quelques semaines par l’Ukraine, qui l’accusait d’avoir mené une politique trop conciliante avec la Russie lorsqu’il était encore ministre des Affaires étrangères.

Ensemble contre "l’agresseur russe"

Après des semaines de brouille, Kiev et Berlin ont donc décidé de jeter de nouvelles bases. Hier, le chef de l’Etat ukrainien Volodymyr Zelensky s’est entretenu pendant près de trois quart d’heure avec Frank Walter Steinmeier qui lui a exprimé sa "solidarité, son respect et son soutien" dans la lutte contre "l’agresseur russe".

Et voilà que le président allemand ainsi que l’ensemble du gouvernement sont désormais invités à se rendre en Ukraine. Et on sait déjà que la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, est attendue ces prochains jours sur place, comme l’a fait savoir Olaf Scholz.

A (re)lire également : Guerre en Ukraine : le bras de fer entre l'UE et la Russie se poursuit

Le chancelier allemand va s’adresser dimanche soir à la nation dans un discours télévisé lors du 8 mai, jour qui commémore chaque année la fin de la seconde Guerre mondiale.

"Poutine ne gagnera pas cette guerre", a déclaré Olaf Scholz ce vendredi

Berlin veut miser sur ce symbole fort pour dénoncer la guerre en Ukraine, rappelant qu’il y a près de 80 ans, c’est la Russie, aujourd’hui envahisseur, qui était victime de l’Allemagne nazie.

Livraisons d’armes lourdes

Ce 8 mai a aussi été choisi parle les leaders du G7 pour tenir une réunion virtuelle avec Volodymyr Zelensky. Annonce faite tout à l’heure par l’Allemagne qui assure la présidence tournante du G7.

A (re)lire également : Le prix DW de la liberté d'expression à des reporters ukrainiens

L’Allemagne renforce son aide militaire à l’Ukraine. La ministre allemande de la Défense a annoncé l’envoi de sept obusiers blindés. Ce sont des sortes de chars disposant d’un canon d’une portée de plusieurs dizaines de kilomètres. Les soldats ukrainiens seront formés en Allemagne au maniement du matériel.