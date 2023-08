Manchester City s'en sort face à Séville

Manchester City, champion d'Angleterre et vainqueur de la dernière Ligue des champions UEFA, a toutefois eu des difficultés face au FC Séville, le club andalou habitué de la compétition.

Les Sévillans sont en effet à leur septième participation à la Super Coupe, à l'instar de l'AC Milan. Seuls le FC Barcelone (neuf participations) et le Real Madrid (huit) peuvent se targuer d'avoir fait mieux.

Le FC Séville a entamé très intensément face à Manchester City qui découvre pour la première fois la Supercoupe. L'attaquant marocain Youssef En- Nasry a permis à Séville d'ouvrir le score, but de la tête (1-0, 25e). Et le FC Séville a gardé cet avantage jusqu'á la mi-temps.

City se remet dans la partie

Malgré l'absence de ses cadors (le capitaine Kevin de Bruyne, Bernardo Silva), ainsi que les départs de Ilkay Gündogan et Ryad Mahrez, les Citizens ont répondu présents. A une heure de jeu, l'international espoir anglais Cole Palmer, 21 ans a sorti le grand jeu pour remettre son équipe dans la partie en égalisant également par un but de tête (1-1, 63e).

Les deux équipes ont été, au terme du temps reglémentaires, départagées par la séance des tirs au but en faveur de Manchester City (1-1, 5-4): Séville FC tombe les armes à la main:

Ivan Rakitic (Séville) tire son pénalty contre Manchester City en Supercoupe Image : AFP

"Lorsque on joue contre les meilleures équipes, il faut marquer des buts. Si on ne le fait pas, on peut être puni. Ce qui a été le cas au tirs au but. Notre 5e penalty a été repoussé par la barre transversale", estime le capitaine du club andalou Ivan Rakitic. Manchester City est devenu le 25e club á brandir ce trophée, et le premier nouveau vainqueur depuis le Bayern en 2013.

Au total, 14 clubs se sont inclinés à l'occasion de leur unique Super Coupe, Francfort étant le dernier à cette liste battu par le Real Madrid à Helsenki en 2022.

Pep Guradiola se démarque

En raison de ce triomphe de Manchester City, le technicien catalan Pep Guardiola est devenu l'entraineur le plus sacré de l'histoire de la Supercoupe UEFA : quatre trophées de Supercoupe à égalité avec l'Italien Carlo Ancelotti.

Pep Guardiola est ainsi le premier entraineur à remporter le trophée de Supercoupe avec trois clubs différents: FC Barcelone 2009 et 2011, Bayern Munich en 2013 et cette fois avec Manchester City en 2023.