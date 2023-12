La Superleague européenne autorisée

L'UEFA a pris acte de la décision de la Cour européenne de justice dans l'affaire de la Superleague. Une compétition que seuls le Real Madrid et le FC Barcelone continuent à défendre.

En avril 2021, douze clubs européens dont six anglais, trois italiens et trois espagnols avaient annoncé leur intention de lancer leur propre compétition privée, avec un énorme potentiel commercial.

Trois autres clubs, le Bayern Munich, le Paris Saint Germain et le Borussia Dortmund avaient refusé de s'associer à cette Ligue.

L'idée n'avait alors pas vu le jourpuisque l'organisation avait été attaquée par l'UEFA et la FIFAdevant la cour de justice de l'Union européenne.

Ces deux grandes instances de gestion de football ont même menacé de sanctionner les douze clubs qu'elles avaient qualifié "de clubs rebelles."

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont les deux clubs de la Super League Image : Lluis Gene/AFP/Getty Images

Par la suite, dix clubs ont fini par abandonner l'idée.

Actuellement, seuls le Real Madrid et le FC Barcelone défendent encore le projet.

Le patron de l'UEFA, Slovène Alexander Céferin, estime qu'il s'agit tout simplement d'une aventure sans issue :

"Mais malgré cela, nous n’essaierons pas de les arrêter. Même avant, nous n’avons jamais essayé de les arrêter. Et nous avons dit que même moi, je l’avais dit publiquement à plusieurs reprises. Ils peuvent créer ce qu’ils veulent. J'espère qu'ils débuteront le plus tôt possible cette fantastique compétition avec deux clubs. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font, mais je n'en suis pas si sûr" a-t-il dit.