Football : l'UEFA abolit la règle du but à l'extérieur

Désormais les matches aller-retour des compétitions telles que la Ligue des champions et la Ligue Europa se décideront uniquement au nombre de buts total inscrit par chaque équipe lors de la double confrontation. En cas d’égalité, la prolongation s’imposera, puis éventuellement une séance de tirs au but.

La règle est inadaptée

La règle de but compte double à l'extérieur date de 1965 A l'époque, très peu d'équipe parvenaient à marquer des buts à l'extérieur, ce qui aurait motivé la règle. Mais dans son communiqué, l’Union des associations de football en Europe fonde son argument sur les statistiques. L’écart des victoires entre les matches à domicile et à l'extérieur a sensiblement été réduit. Les victoires à domicile sont estimées à 61% contre 19% à l'extérieur dans les années 1970. Cela veut dire que très peu d’équipes parvenaient à gagner à l’extérieur. Mais actuellement cette tendance a évolué et elle est à 47% de victoires à domicile contre 30% à l'extérieur.

Angleterre - Allemagne en huitièmes

Deuxième dans le groupe F, l'Allemagne affronte mardi l'Angleterre, leader du groupe D. Le match aura lieu au stade de Wembley à Londres. Pour le sélectionneur allemand Joachim Löw, il s'agit du nouveau défi qu'il faut franchir:

"Nous avons commis des erreurs, surtout quand on encaissait des buts. Nous allons éviter que cela se répète en cette phase d'élimination directe. Nous allons nous déplacer à Londres, ce qui est une excellente nouvelle de jouer à Wembley contre l'Angleterre. La phase de groupes est terminée, alors maintenant nous devons nous concentrer. Maintenant, c'est tout ou rien."

Le coup d'envoi des huitièmes sera donné samedi entre le Danemark et le Pays de Galles à 16h00 TU. L' Italie jouera le même jour contre l'Autriche à 19h00 TU.

