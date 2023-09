Un discours sur l'état de l'Union sur fond de crispation

Devant les eurodéputés réunis à Strasbourg, Ursula von der Leyen a assuré avoir traduit en action "plus de 90 %" des orientations présentées à son arrivée.

Si elle ne s'est pas attardée sur l'évolution de la guerre en Ukraine, ou encore n'a pas donné d'indication sur son avenir politique, la présidente de la Commission européenne est en revanche largement revenue sur des sujets qui ne font pas forcément l'unanimité, comme le Green Deal, le Pacte vert de l'Union européenne.

Un Green deal qui ne fait pas l'unanimité

"Il y a quatre ans, le Green Deal européen était notre réponse à l'appel de l'histoire. Et cet été, le plus chaud jamais enregistré en Europe, en a été un cruel rappel. Le Green Deal européen est né de cette nécessité de protéger notre planète, mais il est aussi une opportunité pour préserver notre prospérité future" a-t-elle assuré.

Pour Ursula von der Leyen, il ne fait aucun doute que ce Pacte vert est "juste et équitable". Pourtant, en dehors du plan climat, le Green Deal reste largement inachevé avec des textes encore en négociation.

Les législations environnementales suscitent en effet toujours des crispations croissantes, jusque dans le propre camp d'Ursula von der Leyen, le Parti populaire européen (droite), qui appelle à une "pause" réglementaire et dénonce le "fardeau" administratif pour les entreprises et les agriculteurs.

La présidente de la Commission européenne s'est exprimé devant les eurodéputés alors que plusieurs sujets font débat au sein de l'Union Image : Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Economie et migration, deux grands chantiers

Autre sujet abordé par la présidente de l'exécutif européen : l'élargissement de l'Union, alors que Bruxelles doit bientôt présenter ses recommandations sur l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie.

Ursula von der Leyen est également revenue sur la réforme sensible des règles budgétaires européennes et l'épineuse réforme de la politique migratoire, sur fond de hausse des demandes d'asile et alors que l'Europe fait face à une pénurie de main d'œuvre.

"L'Europe est proche du plein emploi. Au lieu de millions de personnes à la recherche d'un emploi, ce sont des millions d'emplois qui recherchent des personnes (...) Les pénuries de main-d'œuvre entravent la capacité d'innovation, de croissance et de prospérité. Nous devons donc améliorer l'accès au marché du travail. Surtout pour les jeunes et les femmes. Et nous avons besoin d'une migration de personnes qualifiées".

Durant son discours annuel sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen a appelé les Etats membres et les eurodéputés à intensifier leurs efforts pour montrer que l'Europe peut gérer "les migrations avec efficacité et compassion".