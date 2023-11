L'Ukraine sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne

La Commission européenne recommande l'ouverture de négociations d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine et la Moldavie. D'autres pays pourraient bénéficier du statut de candidat.

La Commission européenne envisage un élargissement vers l'est. Elle recommande l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Ukraine et la Moldavie. La Géorgie et la Bosnie-Herzégovine pourraient bénéficier du statut de candidat.

Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, "aujourd'hui est un jour historique".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue "la bonne" décision de la Commission européenne : "Notre Etat doit être dans l'UE. Les Ukrainiens le méritent", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram. Son Premier ministre, Denys Chmygal, s'engage quant à lui à faire de l'Ukraine un membre "égal" et "fort" de l'Union européenne.

L'Ukraine avait obtenu, en juin 2022, le statut de candidat. Kiev devra remplir sept critères fixés par la Commission européenne pour passer à l'étape suivante, notamment en matière de lutte contre la corruption et de réformes judiciaires.

Soutien du G7 à Kiev

De leur côté, les ministres des Affaires étrangères du G7, réunis à Tokyo, assurent l'Ukraine du "soutien ferme" du groupe à l'Ukraine face à l'invasion russe, "même dans la situation internationale actuelle", en référence au conflit Israël-Hamas.

Le G7 promet qu'il continuera d'imposer des "sanctions sévères" à la Russie, d'accélérer les efforts de reconstruction de l'Ukraine sur "les moyen et long termes" et "d'œuvrer à un processus de paix" avec d'autres partenaires internationaux.

Géorgie et Bosnie bientôt candidates à l'adhésion

La Géorgie comme la Bosnie-Herzégovine pourraient elles aussi ouvrir des négociations avec Bruxelles "une fois qu'elles auront rempli les critères d'adhésion". La Commission rendra en mars prochain un rapport d'évaluation aux Etats-membres.

La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili déclare se "réjouir" de la recommandation faite par la Commission.

L'Union européenne envisage donc de s'élargir vers l'Est, dans la zone qui était traditionnellement sous influence russe.

Des difficultés prévisibles

Outre la vexation de Moscou, cet élargissement risque de poser des difficultés de financement et d'intégration - l'Ukraine par exemple compte 40 millions d'habitants. Pour pouvoir fonctionner avec davantage d'Etats membres, les instances européennes devront sans doute être réformées, selon l'opinion émise par plusieurs pays membres tels que la France ou l'Allemagne.

Berlin a toutefois indiqué que le gouvernement fédéral allait "examiner en profondeur" les recommandations de la Commission avant de se prononcer sur l'ouverture de négociations.