UE : vers une réponse commune à la crise énergétique?

Les chef d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis pour un sommet de deux jours qui se déroule ce jeudi 20 octobre et au vendredi 21 octobre à Bruxelles. Cette rencontre se déroule sur fond de tensions, entre la France et l'Allemagne notamment.

Un choc ! c'est l'effet que la guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie a eu sur les prix du pétrole, du gaz et de l'électricité. Ce choc affecte de plus en plus les pays européens, mais ceux-ci peinent à trouver une réponse commune.

Les 27 ont en effet chacun leur propre mix énergétique. Certains s'appuient sur le nucléaire, d'autres sur le gaz ou même le charbon pour produire leur électricité.

La pomme de discorde

Mais le grand sujet qui divise c'est sans doute le plafonnement du prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité.

Ce dispositif est déjà appliqué en Espagne et au Portugal, où il a permis de faire chuter les prix. Plusieurs pays de l'Union, France en tête, aimeraient donc bien voir ce mécanisme, dit "ibérique", s'appliquer à l'échelle de l'UE.

L'Allemagne s'oppose au plafonnement du prix du gaz

Mais c'est sans compter sur l'opposition de l'Allemagneet de certains pays nordiques comme le Danemark et les Pays-Bas.

"Nous examinons de très près les propositions de la Commission à ce sujet. Cependant, un plafond de prix fixé politiquement comporte toujours le risque que les producteurs vendent ensuite leur gaz ailleurs et que nous, Européens, nous nous retrouvions avec moins de gaz au lieu de plus. C'est pourquoi l'UE doit se coordonner étroitement avec d'autres consommateurs de gaz, comme le Japon et la Corée, afin que nous ne soyons pas en concurrence les uns avec les autres. Et en même temps, nous discutons également avec les producteurs d'un prix approprié " a expliqué le chancelier allemand Olaf Scholz.

A Bruxelles, les 27 devront se mettre d'accord sur l'option à privilégier alors que les divergences font monter la tension, notamment entre la France et l'Allemagne.

Plus de solidarité

A son arrivée au sommet de l'Union européenne, le président français Emmanuel Macron a appelé à une plus grande solidarité et coopération.

Emmanuel Macron plaide pour plus de solidarité



"(...) je vais travailler avec entre autres le chancelier Scholz, je pense que ce n'est pas bon ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe qu'elle s'isole. Et donc il est important que sur des propositions qui font l'objet d'un assez large consensus, on trouve une unanimité" a assuré Emmanuel Macron.

En attendant le consensus, Paris et Berlin ont reporté à janvier le Conseil des ministres franco-allemand initialement prévu le 26 octobre. Un report sur fond de désaccords au sujet justement des réponses à apporter à la crise énergétique mais aussi à la coopération militaire et aux projets communs d'armement.

C'est dans ce contexte que la France, l'Espagne et le Portugal ont annoncé aujourd'hui avoir trouvé un accord pour remplacer le projet Midi-Catalogne, ou MidCat, par un gazoduc sous-marin entre Barcelone et Marseille, destiné à acheminer du gaz puis de l'hydrogène vert, notamment ensuite vers le nord de l'Europe. Le projet MidCat, lancé initialement en 2003, visait à relier les réseaux gaziers français et espagnol via un pipeline de 190 kilomètres.