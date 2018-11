Tshisekedi et Kamerhe retirent leurs signatures de l’accord de Genève

L’euphorie suscitée par la désignation de Martin Fayulu n'a été que de courte durée. Réunis ce lundi matin au siège du parti à Kinshasa, les militants de l’UDPS, l’Union pour la démocratie et le progrès social, ont rejeté ce choix. "Nous rejetons avec force cette décision. Nous l'appelons même une supercherie, un complot contre la République. Nous disons, le 23 décembre, l'UDPS ira aux élections avec ou sans machines à voter. C'est un conglomérat des aventuriers. Ce sont des gens qui naviguent à contre-courant du peuple et qui ne veulent pas le bien du peuple congolais", a indiqué Jean Marc Kabund-a-Kabund, secrétaire général de l’UDPS au cours d’une déclaration faite au siège du parti.

Des échauffourées au siège de l'UDPS

Des pneus ont été brûlés et les militants ont donné 48 heures à leur président, Félix Tshisekedi, pour retirer sa signature de l’accord signé à Genève et se présenter à la l'élection présidentielle du 23 décembre. Un ultimatum que Felix Tshisekedi a exécuté, ce lundi soir (12.11.18) en décidant de se retirer de l’accord politique signé à Genève, la veille avec six autres leaders de l’opposition .

"Je suis allé à Genève avec la bénédiction de la base. L’acte de Genève n’a pas été compris. J’assume. Je retire ma signature de cet accord que nous avons signé à Genève", a déclaré, le président de l’Union pour la démocratie et le progrès social à nos confrères de Top Congo FM.

Pourtant, à Genève, Félix Tshisekedi, s’était montré optimiste : "Je vais les convaincre. Ils doivent être d’accord. Il n’y a rien à faire. Nous voulons le changement et le changement passe par le soutien de la candidature de Martin Fayulu. S’ils veulent la continuité de la Kabilie, ils feront d’autres choix. Moi, je vote pour le changement et le changement aujourd’hui s’appelle Martin Fayulu".

Colère aussi chez les partisans de Vital Kamerhe

Les militants de l'Union pour la nation congolaise contiennent difficilement, eux aussi, leur colère. Ils déplorent notamment le fait que les leaders de l’opposition conviés à Genève n’ont pas pu consulter leur base avant de se prononcer. Ce lundi (12.11.18), Vital Kamerhe s'est également retiré de l’accord sur le candidat commun de l’opposition.

"Invités à Genève, on a demandé au leaders de déposer leurs téléphones. Nous n'étions pas en mesure de les joindre pour leur dire ce que voulait la base. Alors qu'ils ne font pas la politique pour eux-mêmes. Ce n'est pas la politique des gens qui les ont invités. Ils font la politique pour le peuple congolais", a regretté Amato Bayubasire, Amato Bayubasire, secrétaire interfédéral adjoint de l’UNC responsable de la mobilisation et la propagande dans le Sud-Kivu.

Selon lui, les critères convenus par les leaders politiques le 26 octobre dernier, n’ont pas été respectés à Genève. Il cite notamment le poids politique du candidat, le nombre de candidats alignés pour les législatives et l’implantation du parti. A Bukavu, des heurts ont éclaté dans la journée entre militants de l'UNC et de l'Ecidé, le parti de Martin Fayulu.