Trump et le racisme

La "Maison Blanche", titre et ironise la Süddeutsche Zeitung, après les dernières déclarations racistes de Donald Trump à l'encontre de quatre élues, quatres femmes, à la peau foncée.

Les quatre élues visées par Donald Trump.

"Le président américain se montre raciste, pas seulement mais aussi par calcul politique. Il suit la stratégie de se faire passer pour le héros des classes populaires et moyennes blanches." Pour la Frankfurter Rundschau, "Trump est un pyromane sans scrupules", alors que Die Welt estime que les colères du président américain mobilisent ceux "qui ont peur du changement de société, de valeurs et de l'émancipation des femmes." Mais "l'obscénité de ses déclarations officielles, la haine répandue contre les femmes, les noirs et les immigrés dépassent tout ce que peut justifier une bataille électorale."



La Zeit Online constate enfin que les vocabulaires de beaucoup de médias américains a changé. Ils ne parlent plus de "propos teintés de racisme", de penchants, mais purement et simplement de "propos racistes", sans concessions, sans détour. Et au site de conclure : "Trump ne reconnait que les Américains blancs comme étant de vrais Américains."