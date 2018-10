"L'accord mondial sur le climat : c'est fini. L'accord sur le nucléaire iranien : c'est fini. Le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire : c'est bientôt fini. On peut toujours compter sur Donald Trump", ironise la Rhenische Post, qui estime que le président américain "a repris là où il s'était arrêté : avec l'abandon d'un important accord sur la sécurité internationale".

En prenant une telle décision, Donald Trump "alimente le danger d'une nouvelle course aux armements", selon le quotidien de Düsseldorf.

Missiles américains Pershing II.

En tous cas, pour la Süddeutsche Zeitung, cette décision est un cadeau pour la propagande russe : après le retrait américain du Traité ABM en 2001, voilà que "Trump libère Vladimir Poutine d'un devoir pénible", conclut le quotidien de Munich.

Merkel veut rallier autour du diesel en vue des élections en Hesse

Autre sujet sur lesquels les journaux reviennent, la proposition de la chancelière allemande Angela Merkel visant à empêcher les interdictions de conduire au diesel dans les villes. "Une manœuvre est aussi limpide qu'absurde", commente la tageszeitung, qui pense que cette proposition donne l'impression que la chancelière allemande "veut rallier les conducteurs au diesel à la cause de la CDU", et ce juste avant les élections dans le Land de Hesse (la région de Francfort), qui auront lieu dimanche prochain.

L'Allemagne est secouée depuis plusieurs années par le scandale du diesel.

"Cela pourrait être lourd de conséquences", estime la Südwest Presse, "parce que le gouvernement fédéral a eu plusieurs années devant lui pour régler ces problèmes de gaz d'échappement. Et au lieu de tenir le secteur automobile pour responsable, Merkel propose des solutions de plus en plus difficiles à accepter."

Sauf qu'au bout d'un moment, "ce n'est plus à la politique de décider, mais aux tribunaux", écrit la tageszeitung, "sur base des limites contraignantes de l'Union Européenne qui ne peuvent être invalidées par des recommandations non contraignantes du gouvernement fédéral dans les lois nationales."