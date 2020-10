Transferts : Le Bayern engage Sarr et Choupo Moting

Hier soir se clôturait le marché des transferts. En Bundesliga, certains clubs ont fait des affaires de dernière minute. C'est le cas du Bayern Munich, qui s'est attaché les services de trois joueurs : le Franco-Guinéen Bouna Sarr, en provenance de l'Olympique de Marseille; le Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, qui est parti libre du Paris Saint-Germain, sans oublier Douglas Costa, en prêt de la Juventus Turin. L'aillier brésilien qui avait déjà évolué sous les couleurs bavaroises de 2015 à 2017.

Guendouzi et Kluivert rejoignent la Bundesliga

Autre club qui s'est montré très actif dans les dernières heures du mercato : le Hertha Berlin. La Vieille Dame a fait venir le jeune millieu de terrain français Matteo Guendouzi en provenance d'Arsenal. Il s'agit d'un prêt d'un an. Autre recrue pour le Hertha : Omar Alderete. Le défenseur paraguayen qui évoluait jusque là au FC Bâle.

Ailleurs, Karim Rekik, qui était au Hertha Berlin justement, a été transféré au FC Séville. De son côté, Davy Klaassen a quitté le Werder Brême pour retourner à l'Ajax Amsterdam, où il a évolué de 2011 à 2017. Quant à Simon Falette, le défenseur guinéen de l'Eintracht Francfort est prêté un an à Hanovre, en deuxième division.

Au rayon des arrivées notables en Bundesliga, il y a celle de Justin Kluivert. Le fils de Patrick, ancien attaquant de l'Ajax et du FC Barcelone, rejoint le RB Leipzig en prêt. Autre prêt, celui de Naouhirou Ahamada à Stuttgart. Le Franco-Comorien de 18 ans évoluait jusque là avec la réserve de la Juventus, en 3ème division. Et puis, comme il paraît qu'on ne change pas une équipe qui gagne, Sebastian Rudy, le milieu de terrain de Schalke 04 retourne à Hoffenheim sous forme de prêt. C'est la troisième fois de sa carrière que Rudy se retrouve dans le sud de l'Allemagne.

Ons Jabeur pour l'histoire

Il y avait également du tennis, hier, avec la suite des Internationaux de Roland-Garros. Chez les dames, qualification de Sofia Kenin pour les quarts de finale. L'Américaine, tête de série numéro 4, a dominé la Française Fiona Ferro en trois sets (2-6, 6-2, 6-1). Qualification également de Petra Kvitova, qui a battu la Chinoise Zhang Shuai (6-2, 6-4).

Chez les hommes, victoire tranquille de Novak Djokovic face à Karen Khachanov (6-4, 6-3, 6-3). Le Serbe est en quart de finale, tout comme Stefanos Tsitsipas, qui s'est imposé face à Grigor Dimitrov (6-3, 7-6, 6-2).

Aujourd'hui, début des quarts de finale, donc, avec notamment Rafael Nadal qui évoluera face à Jannik Sinner, tombeur d'Alexander Zverev au tour précédent. On suivra également avec attention la rencontre entre Ons Jabeur et Danielle Collins, reportée à cause de la pluie. Ons Jabeur qui peut devenir la première tenniswoman africaine et arabe à atteindre les quarts de finale du tournoi de Roland Garros.