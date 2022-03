Eco Afrique

Trafic d’animaux sauvages : pangolins sous pression

Les pangolins sont les mammifères les plus touchés par le commerce illégal. Leur viande est un mets très apprécié et leurs écailles s’utilisent en médecine traditionnelle. Ces animaux étant de plus en plus rares en Asie, les trafiquants les pourchassent aujourd’hui en Afrique.