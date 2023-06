Tour de France : Biniam Girmay veut inspirer une génération

A l'aube de disputer son premier Tour de France, Biniam Girmay a conscience d'être un peu à part au sein du peloton. Membre de l'équipe Intermarché–Circus–Wanty, le jeune Erythréen de 23 ans est le seul coureur noir à prendre part à la Grande Boucle cette année.

Comme d'habitude, le reste du peloton est majoritairement composé de coureurs blancs et européens. Son collègue au sein de la même équipe, le Sud-Africain Louis Meintjes, est avec lui le seul représentant du continent africain lors de cette 110e édition.

Biniam Girmay pourrait se contenter de participer à la fête. Mais le jeune homme, élu trois fois cycliste africain de l'année en 2020, 2021 et 2022, souhaite frapper un grand coup et pourquoi pas gagner une étape, comme il l'a fait l'an passé sur le Tour d'Italie ou cette saison sur le Tour de Suisse.

Lors du Tour d'Italie 2022, Biniam Girmay avait remporté la 10e étape entre Pescara et Jesi Image : Massimo Paolone/LaPresse/IMAGO

Etre un modèle pour les futurs cyclistes

L'Erythréen, promis à un bel avenir depuis son plus jeune âge, veut servir de modèle aux jeunes cyclistes africains qui sont de plus en plus nombreux.

"C'est très important pour les jeunes de voir quelqu'un de leur propre pays ou du continent gagner de grands événements", a-t-il déclaré au micro de la chaîne de télévision Eurosport.

Depuis 2015 et le phénomène Daniel Teklehaimanot, porteur du maillot à pois de meilleur grimpeur sur le Tour de France, le cyclisme a connu un grand essor sur le continent africain. De nombreuses courses ont été créées et certaines épreuves, comme le Tour du Rwanda ou la Tropicale Amissa Bongo au Gabon, ont gagné en prestige.

Biniam Girmay évolue au sein de la même équipe depuis 2021 Image : Nico Vereecken/Panoramic International/IMAGO

Mais les cyclistes africains, surtout noirs, ont encore du mal à se faire une place dans les plus grandes équipes et à disputer les grandes classiques et les tours les plus prestigieux.

Biniam Girmay veut donc s'installer durablement sur le circuit européen et devenir une référence, un point d'ancrage pour les jeunes. Son but ultime ? Les championnats du monde de cyclisme sur route, qui se dérouleront au Rwanda en 2025, une grande première pour le continent.