Tour de France 2022 : qui arrêtera Tadej Pogačar ?

Surnommé "Baby Cannibal" en raison de sa ressemblance avec l'ancien quintuple vainqueur du Tour de France Eddy Merckx (qui lui était surnommé "Le Cannibale"), Tadej Pogačar est en passe de devenir l'un des plus grands coureurs de tous les temps. Il faut dire que jeune homme de 23 ans est actuellement en grande forme : cette saison, le Slovène a déjà remporté le Tour des Émirats arabes unis, le Tirreno-Adriatico et le Tour de Slovénie, ainsi que les Strade Bianche, une course qui se dispute sur un jour.

Thomas veut y croire

Victorieux du Tour de France en 2020 et 2021, Tadej Pogačar voudra évidemment faire la passe de trois. Mais deux hommes semblent bien déterminés à lui barrer la route. D'un côté, il y a Geraint Thomas : vainqueur du Tour en 2018, le Gallois d'Ineos Grenadiers possède une bonne équipe et espère pouvoir répondre présent au bon moment :

"Nous avons une équipe très forte. L'essentiel est que nous roulions bien ensemble, que nous soyons agressifs et que nous nous appuyions les uns sur les autres, ce que nous avons fait toute l'année jusqu'à présent. Donc, j'espère que nous pourrons continuer comme ça. Personnellement, j'espère que je serai là dans les moments cruciaux et que j'aurai une influence positive sur la course pour nous", a déclaré Thomas en conférence de presse.

Vainqueur du Tour en 2018, Geraint Thomas sait ce qu'il faut faire pour gagner

Roglič place ses espoirs dans le collectif

Autre prétendant à la victoire finale : Primož Roglič. Compatriote de Pogačar, le Slovène est lui aussi dans une très bonne équipe, Jumbo-Visma, dont il est le leader avec le Danois Jonas Vingegaard. A l'instar de Thomas, Primož Roglič est convaincu que la victoire passera par un bon comportement collectif :

"Nous devrons tout simplement de notre mieux, tous ensemble. Nous sommes une équipe forte, nous avons beaucoup de qualités, et tant que nous pouvons travailler ensemble, faire aussi bien que possible ensemble, oui, définitivement, nous croyons que nous pouvons battre Pogačar", estime le Slovène.

La 109ème édition du Tour de France débutera ce vendredi à Copenhague, avec un contre-la-montre individuel dans les rues de la capitale danoise.