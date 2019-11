Tottenham: J. Mourinho sera grassement payé afin de relever le niveau du club

C'est le troisième club de Premier League dont José Mourinho devient manager. Après le FC Chelsea et Manchester United, le technicien portugais est depuis mercredi sur le banc de Tottenham.

Mais le club londonien est malheureusement à la 14e place cette saison. Les supporters espèrent donc un exploit de la part de José Mourinho pour relancer l’équipe à son meilleur niveau.

Tottenham a atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière, et a terminé à la troisième place du championnat d’Angleterre.

Le Portugais sera parmi les mieux payés en Premier League

José Mourinho va toucher un salaire de 17 millions d’euros par an, soit le double de son prédécesseur argentin Mauricio Pochettino limogé mardi.

Avec un tel salaire, José Mourinho est le deuxième entraineur le mieux payé en Premier League. Il arrive juste derrière l’entraineur de Manchester City , l’Espagnol Pep Guardiola dont le salaire s’élève à 24 millions d’euros par an.

Mauricio Pochettino reconnait les raisons de son éviction

Considéré comme le bâtisseur du club de la capitale durant les cinq années de son contrat (2014-2019), Mauricio Pochettino prend néanmoins de la hauteur après son limogeage.

Mauricio Pochettino (limogé de Tottenham)

"Non, je ne suis pas surpris. C’est le football. De la même manière qu’on vous félicite quand vous gagnez, on vous critique aussi quand vous perdez. C’est normal. Le football est ainsi, on doit gagner aujourd’hui et demain. Ce qui est arrivé hier, c’est du passé. Que vous soyez, entraineur, manager membre du staff, vous devez tous les jours penser comment gagner tous les jours."

Le Bayern sur la piste du technicien argentin

Selon du moins l'article du quotidien allemand «Bild». Après le limogeage de Niko Kovac, il y a bientôt trois semaines, le Bayern est en quête d’un entraineur expérimenté. Cela pourrait bien être celui qui a conduit Tottenham jusqu’à la finale de la Ligue des champions la saison dernière.