La mangrove, un trésor préservé au Togo

Pour lutter contre l’érosion et l’envasement des cours d’eau dans le sud du Togo, une vaste action de reboisement des palétuviers et la gestion communautaire de 500 ha ont été entreprises aux abords des lacs. Il s’agit de restaurer la mangrove, de récréer le couvert végétal originel de la localité, dégradé au fil des années passées et de limiter l’érosion des côtes.