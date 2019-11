Togo: le gouvernement craint une insurrection armée

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damehame, a déclaré samedi dernier (23 novembre) qu'un groupe d'individus aurait préparé une insurrection armée. Celui-ci faisait référence au fait que des hommes armés de bâtons et de gourdins ont attaqué la semaine dernière une gendarmerie dans des quartiers réputés proches de l'opposition dans la capitale, Lomé, et à Sokodé dans le centre-nord. Trois gendarmes avaient alors été blessés et des armes de guerre emportées par les assaillants. L’opposition évoque pour sa part une instrumentalisation de ces incidents par le pouvoir.

Cliquez sur la photo (ci-dessus) pour écouter la réaction de Paul Dodji Apevon, le président des Forces démocratiques pour la République, un parti d’opposition.