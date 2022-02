Afrique

Au Togo, la tradition au bout du conte

La conteuse Fati Fousséni apporte son grain de sel pour communiquer les valeurs morales qui fondent les sociétés africaines. Ceci à travers des contes inspirés de la tradition qu'elle dit et raconte, non pas autour d'un feu comme cela est de coutume dans les milieux traditionnels, mais dans les écoles. Sa démarche vise à apporter un soutien aux apprentissages pédagogiques chez les plus jeunes.