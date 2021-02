Togo : des contrôles stricts à l'aéroport contre la Covid-19

Les autorités togolaises imposent la présentation d’un test valide, qui peut être réalisé à l’arrivée, et l’isolement de la personne si celle-ci s’avère positive.

Koffi vient de rentrer au Togo. Son test PCR effectué au départ de la Côte d’Ivoire à la main, il est surpris d’être soumis à un nouveau test à l’arrivée à l’aéroport de Lomé.

"Le procesus en ligne est déjà bien parce qu’il fallait s’inscrire en ligne avant d’aller faire le test. J’atterris à l’aéroport de Lomé, ils me font savoir que le test effectué en Côte d’Ivoire pour un vol de plus d'une heure trente n’est plus valide. A quoi ça sert d’enregistrer le test effectué en Côte d’Ivoire si on doit refaire un test à l’arrivée ?"

Le médecin-commandant Wembo Halatoko, la directrice générale de l’Institut national d’hygiène, la seule structure en charge du test PCR au Togo, lui répond : "On fera un nouveau test à votre arrivée parce qu’entre la date à laquelle vous avez fait le premier test et la date à laquelle vous arrivez au Togo, beaucoup de choses peuvent se passer sur le plan biologique. Vous pourriez être positif entretemps."

Elle explique ainsi que le test effectué à l’arrivée au Togo n'a pas pour but de "contrôler la fiabilité des tests effectués dans les pays de départ" mais à pour objectif de vérifier si le voyageur a maintenu son statut négatif au Sars-Cov2.

Le résultat du test effectué est envoyé par courrier électronique. Le paiement se fait par carte bancaire ou par mobile money.

Processus de prélèvement lors du test PCR

Tout un processus

Estelle Kayi qui vient de rentrer au Togo explique qu'il faut se rendre sur le site gouv.tg pour remplir un formulaire. "Après validation, tu paies en ligne 40 000 francs CFA par mobile money. On t’envoie le reçu ou la facture par mail."

Cette étape sert également de pré-enregistrement pour le passager.

Estelle Kayi décrit par ailleurs le processus de prélèvement lors du test PCR : "On sort un long coton-tige qu’on plonge dans la gorge qu’on appelle écouvillon et qu’on plonge au fin fond de la gorge pour recueillir ce qu’il y a à recueillir."

Tout passager testé positif à l’arrivée est mis systématiquement en quarantaine. "On vous isole soit à l’hôtel soit chez vous si les conditions de votre domicile le permettent, c’est-à-dire si vous pouvez avoir votre chambre tout seul, vos toilettes privatives et que vous n’allez pas exposer beaucoup de personnes à la fois", précise le médecin-commandant Wembo Halatoko.

Les passagers en partance qui sont déclarés positifs ne sont pas autorisés à quitter le territoire togolais et sont placés en isolément dans un hôtel ou à leur domicile.