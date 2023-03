Tisya Mukuna produit un café 100% kinois.

"Pour moi, l'agriculture c'était une façon de passer les vacances, j'aimais planter les choses. Et un jour, je me suis dit : je vais sur le café", raconte Tisya Mukuna. "Et comme tout le monde me disait que ça ne poussait pas à Kinshasa et que je suis têtue, je me suis dit que j'allais quand-même le faire. Je voulais faire l'expérience. Et de cette expérience est né le projet de populariser le café parce que je me suis rendu compte que le Congo avait perdu ses lettres de noblesse dans cet or noir."

Tisya Mukuna a lancé sa marque de café "La Kinoise" il y a peu de temps, en 2020. Un café aujourd'hui commercialisé dans quatre villes de RDC :

"On est commercialisé aujourd'hui à Kinshasa, à Matadi, à Boma et à Lubumbashi. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on connaisse le Congo par son café également parce qu'on connait certains pays comme la France par son vin, la Suisse par le chocolat. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse connaître aussi le Congo par son café parce que nous avons une terre incroyable."

La Kinoise, un café apprécié

Sandra Lesoya que nous avons rencontrée, une tasse de "La Kinoise" sur sa table, au restaurant La Famille : "Ça fait au moins deux ans que je consomme La Kinoise. C'est le meilleur café. C'est un café bio. Il a une bonne odeur et une bonne saveur. C'est du bon café pour moi. Quand nous le prenons, il nous donne la force de travailler. Ça nous réveille l'esprit. Moi je trouve que La Kinoise est meilleure par rapport aux autres cafés."

De son côté, Shako Tambwe est plus modéré. Il ne trouve pas qu'il y ait une différence de goût avec les autres cafés. Mais puisque c'est un café de Kinshasa, c'est par curiosité qu'il a commencé à en boire : "J'ai découvert le café La Kinoise avec étonnement lorsque j'ai appris que c'est un café qui pousse à Kinshasa. J'ai donc voulu essayer. En tant que Kinois, je sais que le café vient normalement du Kivu ou bien du Kenya. Mais un café qui pousse à Kinshasa, il fallait voir si ça égalait toutes les marques de café que je bois déjà. Le goût est le même... La seule différence est que ce café pousse à Kinshasa, tandis que les autres cafés poussent dans des lieux de terres fertiles pour le café."

Tisya Mukuna espère développer encore sa production de café mais, comme de nombreux autres chefs d'entreprise, elle se heurte aux difficultés habituelles comme une alimentation électrique instable et des routes en mauvais état.