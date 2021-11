Vic Morrow meurt avec deux enfants

En 1982, l'acteur Vic Morrow, 53 ans, et deux enfants de sept et six ans sont tués par la chute d'un hélicoptère dans une scène de guerre du film "Twilight Zone", du metteur en scène américain John Landis, tournée à Los Angeles. Dans la scène, ils devaient traverser une rivière sous le mitraillage d'un hélicoptère. Mais l'appareil s'abat et décapite l'acteur et le garçon, écrasant la petite fille.