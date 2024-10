Thomas Tuchel "doit changer", selon la presse allemande

Pour le tabloid Bild, Thomas Tuchel "doit changer" s'il veut réussir à la tête des Three Lions. "Il doit rapidement se défaire de l'aigreur avec laquelle il réagissait aux critiques lors de son passage au Bayern", a assuré le quotidien le plus lu du pays. Bild qui ajoute que les consultants anglais tels que Jaime Carragher ou Gary Neville sont plus radicaux que leurs homologues allemands.

Du côté de la Deutschlandfunk, le contrat de 18 mois (seulement) offert à Tuchel prouve que la Fédération anglaise sait que les choses pourraient mal tourner rapidement sur le plan humain. "Le risque existe", selon la radio allemande, qui rappelle les problèmes que le technicien a rencontré avec ses supérieurs à Dortmund, Munich et Paris.

Les relations entre la presse allemande et Thomas Tuchel ont souvent été houleuses, notamment lors de son passage au Bayern Munich entre 2023 et 2024 Image : Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Sur le plan tactique, si Tuchel faisait autrefois l'unanimité, son passage au Bayern Munich a laissé des traces. L'équipe avec qui il a été sacré champion d'Allemagne en 2023 était loin de jouer un football attractif. Selon la Frankfurter Rundschau, l'Angleterre doit savoir que "Tuchel n'est plus synonyme de football enthousiasmant".

"Tuchel is coming home"

Mais la presse allemande souligne aussi que l'ancien entraîneur de Chelsea, avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2021, semble plus à l'aise en Angleterre que dans son pays d'origine.

Pour Sport1, Tuchel est l'homme de la situation. "Il connaît la Premier League, il connaît le paysage médiatique et il sait aussi l'estime qu'on a de lui sur l'île", affirme le média allemand. Tandis que rnd assure que si Tuchel ne mène pas l'Angleterre au succès, alors "personne n'en sera capable".

Thomas Tuchel disputera ses premiers matchs sur le banc de l'Angleterre en novembre prochain face à la Grèce et à l'Irlande.