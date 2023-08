Thomas Tuchel : "Ce sera un match plein de suspense"

Le Bayern est attendu ce vendredi soir (18.09.2023) sur la pelouse du Werder Brême dans le nord de l'Allemagne. Un match décisif pour les deux formations : le Bayern Munich tout comme le Werder Brême vont chercher à lancer au mieux leur saison.

Les Munichois, champions d'Allemagne en titre , mais qui ont donc été battus le week end dernier par Leipzig 3-0 vont tout faire pour se relancer, assure Thomas Tuchel. L'entraîneur du Bayern pense toutefois que la mission sera délicate face au Werder Brême , une équipe difficile à manoeuvrer :

"Nous nous attendons à un match plein de suspens avec des adversaires qui jouent un football très direct, qui ont un homme cible avec Niclas Fullkrug et des joueurs rapides autour de lui dans une configuration de base très large et longue". Et d'ajouter :

"Ils essaieront d'entrer très rapidement dans notre moitié de terrain, ils se battront pour les deuxièmes balles, puis se déplaceront rapidement pour se placer devant notre but. C'est ce à quoi nous nous attendons, ce à quoi nous nous préparons et ce à quoi nous devons absolument être prêts."

Harry Kane (Bayern) lors de la Supercoupe perdue contre Leipzig (0-3) Image : Revierfoto/dpa/picture alliance

Kane, le joueur le plus attendu

L'arrivée de "Harry Kane, le capitaine de la sélection anglaise et meilleur buteur des Three Lions a eu un impact immédiat sur le terrain d'entrainement", a assuré Thomas Tuchel. Alors que son transfert, le plus retentissant cet été en Europe, a été bouclé samedi dernier.

Harry Kane a pu jouer quelques minutes le même jour, sous ses nouvelles couleurs, contre Leipzig, en Supercoupe.

Mais au délà de ses talents sportifs, Harry Kane a aussi des qualités sociales qui lui permette de s'adapter rapidement à sa nouvelle équipe, estime l'entraineur du Bayern, Thomas Tuchel :

"C'est un professionnel de haut niveau, et c'est un être humain fantastique. Il est très ouvert. Il arrive le premier sur le terrain d'entraînement. Je pense qu'il a un effet immédiat dans le vestiaire avec sa personnalité, avec son approche du football, son amour du jeu. Vous le ressentez tous les jours, vous le ressentez dans chaque exercice".

Le match d'ouverture de la saison entre le Werder Brême et le Bayern Munich à 18h30 TU.