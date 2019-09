The Best FIFA Football Awards : Messi sacré meilleur joueur

Hier soir, à Milan, avait lieu la cérémonie #TheBest de la FIFA, qui récompense les meilleures actrices et les meilleurs acteurs du football de la saison écoulée. Des récompenses pour lesquelles il y a quatre groupes de votants : les sélectionneurs nationaux, les capitaines de sélection, le représentant média d'un pays et le public. Chaque groupe de votants représente 25% du total. Chaque votant peut inscrire trois noms : le premier nom obtient cinq points, le deuxième trois, et le troisième un point.

Cette année, c'est Lionel Messi qui a été élu "Meilleur joueur de l'année". L'Argentin du FC Barcelone a obtenu 46 points. Virgil van Dijk, le défenseur de Liverpool et des Pays-Bas est deuxième avec 38 points. Quant à Cristiano Ronaldo, il termine troisième avec 36 points.

Salah et Mané au pied du podium

L'Egyptien se classe quatrième avec 26 points, tandis que le Sénégalais est cinquième avec 23 unités. Curieux quand on sait ce qu'ont réalisé les deux joueurs cette saison avec Liverpool, à savoir remporter la Ligue des Champions au terme d'un parcours fantastique - ainsi qu'une deuxième place en Premier League en ne s'inclinant qu'une seule fois. A la question "Qui est le meilleur entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Virgil van Dijk?", Samuel Eto'o a d'ailleurs répondu "les meilleurs pour moi sont Mohamed Salah et Sadio Mané, mais ils ne sont pas là."

Quatre joueurs du Real dans l'équipe-type

Les deux joueurs sont d'ailleurs absents de l'équipe-type de l'année, choisie par les footballeurs professionnels. Une équipe-type qui compte le gardien Alisson (sacré "Meilleur gardien de l'année"). En défense, on retrouve Virgil van Dijk, son compatriote Matthijs de Ligt, ainsi que Sergio Ramos et Marcelo. Au milieu, il y a Eden Hazard, Frenkie de Jong et Luka Modric. Enfin devant, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont accompagnés par Kylian Mbappé.

Les Américaines sacrées

Concernant les autres récompenses, Jürgen Klopp a été élu "Entraîneur de l'année". Chez les dames, les Etats-Unis (championnes du monde cette année en France) ont la part belle, avec Jill Ellis "Meilleure coach" et Megan Rapinoe "Meilleure joueuse". La meilleure gardienne est la Néerlandaise Seri van Veenendaal. Enfin, le prix du fair-play est revenu à Marcelo Bielsa. En avril dernier, l'entraîneur argentin de Leeds United avait laissé l'équipe d'Aston Villa marquer un but parce que Leeds venait de marquer alors qu'Aston Villa avait un joueur blessé et que le match n'avait pas été arrêté. La rencontre s'était achevée sur le score de 1-1.

Lionel Messi, Jill Ellis, Jürgen Klopp et Megan Rapinoe sont les principaux lauréats de la soirée.

Hoffenheim tient Wolfsburg en échec

Hier soir avait lieu le dernier match de la cinquième journée de Bundesliga. A Wolfsburg, les Loups ont été contraints au match nul par le TSG Hoffenheim. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score, par l'intermédiaire de Sebastian Rudy (6ème minutes). Admir Mehmedi a égalisé à la demi-heure de jeu (36ème). Au classement, Wolfsburg reste 8ème avec neuf points, tandis que Hoffenheim est 11ème avec cinq unités.

26 buts ont été inscrits au cours de cette cinquième journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous : ce weekend, avec notamment RB Leipzig-Schalke 04 ou encore Borussia Dortmund-Werder Brême.